انگلیس به حمایت از راهزنی دریایی آمریکا اذعان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت دفاع انگلیس امروز چهارشنبه تأیید کرد که از عملیات آمریکا در راهزنی دریایی علیه کشتی روسیه حمایت کرده است.

لندن در این خصوص اعلام کرد که نیروهای نظامی انگلیس به درخواست آمریکا، پشتیبانی برنامه ریزی شده‌ای از جمله استقرار، پشتیبانی از نیروی هوایی سلطنتی تایدفورس و نظارت نیروی هوایی سلطنتی در اقیانوس اطلس شمالی را ارائه دادند.

این در حالیست که آمریکا امروز ۲ کشتی را مورد سرقت قرار داده و آنها را ربود. ابتدا نفتکش مارینه را (که قبلاً ً بلا- ۱ نام داشت) با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس و سپس نفتکش سوفیا مرتبط با ونزوئلا در دریای کارائیب.