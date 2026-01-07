به گزارش خبرنگار مهر، درویشعلی حسن‌زاده عصر چهارشنبه در قرارگاه رسانه‌ای اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و نزدیک شدن قیمت‌ها به واقعیت بازار، سومین تصمیم بزرگ اقتصادی دولت‌ها در سال‌های اخیر است که دولت چهاردهم با شجاعت آن را اجرایی کرد؛ تصمیمی که از اهمیت بالایی برای تولید و تنظیم بازار برخوردار است.



وی با اشاره به مشکلات انباشته‌شده یک دهه گذشته افزود: نبود ثبات قیمتی و ضعف در برنامه‌ریزی تولید، بخشی از دغدغه‌های مردم و تولیدکنندگان را شکل داده بود و یکی از عوامل اصلی این نارسایی‌ها، تخصیص ارز ترجیحی بود که باعث ایجاد مشکل در زنجیره تولید و عرضه شد.



مدیرکل صمت گلستان با تشریح وضعیت بازار روغن اظهار کرد: تأمین ارز ترجیحی وابسته به فروش نفت بود و با کاهش درآمدهای ارزی کشور، فشار بر زنجیره تولید افزایش یافت. در قانون بودجه، ۱۰ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی پیش‌بینی شده بود که تا پایان آذرماه ۸.۵ میلیارد دلار آن تخصیص یافت و با وجود این محدودیت‌ها، در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز کمبودی در بازار استان مشاهده نشد.



حسن‌زاده با اشاره به تداوم تولید در شرایط بحرانی گفت: در همان مقطع، واحدهای تولیدی کالاهای اساسی و مواد غذایی در استان تعطیل نشدند و حتی با وجود کمبود مواد اولیه، تولیدکنندگان با استفاده از منابع مالی خود، چرخه تولید را حفظ کردند که این موضوع نقش مهمی در مدیریت بازار داشت.



وی کمبود مقطعی روغن را ناشی از نارسایی‌های کلان در سطح کشور دانست و افزود: بیش از ۶۰ درصد روغن مصرفی استان از خارج گلستان تأمین می‌شود و برخی کارخانه‌های بزرگ کشور نیز با مشکلات مشابه مواجه بودند، اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی استانداری و دستگاه‌های اجرایی، هم‌اکنون کارخانجات روغن استان در حال تصفیه، بسته‌بندی و توزیع هستند و این کمبودها طی چند روز آینده به‌طور کامل برطرف می‌شود.



مدیرکل صمت گلستان با تأکید بر آثار مثبت حذف ارز ترجیحی گفت: با واقعی شدن قیمت‌ها، قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، منابع کشور حفظ شده و تقاضای ارزی کاهش می‌یابد؛ پیش‌بینی می‌شود صف تخصیص ارز در بانک مرکزی تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.



حسن‌زاده رقابتی شدن تولید را از مهم‌ترین دستاوردهای این طرح دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون نشانه‌های رقابت قیمتی در بازار دیده می‌شود و برخی تولیدکنندگان با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر آماده عرضه کالا هستند؛ تجربه هدفمندی یارانه‌ها نیز نشان داد که تنها واحدهای توانمند و رقابت‌پذیر در بازار باقی می‌مانند.



وی با اشاره به اقدامات نظارتی در استان گفت: از روز یکشنبه تاکنون بیش از ۵۰ گشت مشترک با حضور صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، پلیس اقتصادی و دستگاه قضائی در سطح استان برگزار شده و رسیدگی به تخلفات به‌صورت میدانی و فوری انجام می‌شود.



مدیرکل صمت گلستان همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای همراهی رسانه‌ها در گشت‌های نظارتی خبر داد و افزود: خبرنگاران می‌توانند با هماهنگی، در بازدیدهای میدانی حضور داشته باشند تا نظارت‌ها به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.



حسن‌زاده با تأکید بر تأمین کافی روغن و سایر کالاهای اساسی گفت: توزیع مویرگی کالاها در حال انجام است و از شنبه آینده تمامی برندهای مورد نیاز وارد بازار استان می‌شود. هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین روغن وجود ندارد و از مردم می‌خواهیم از خرید هیجانی خودداری کنند.