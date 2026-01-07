صادقی:موانع موجود در زنجیره تأمین کالا در اردبیل رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین صادقی ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی نظارت بر توزیع کالا و کنترل بازار اظهار کرد: نظارت دقیق‌تر بر واحدهای صنفی در راستای تسهیل توزیع کالا در سطح استان اردبیل مورد توجه توجه و نظارت بیشتر قرار گرفت.

وی افزود: هدف اصلی از برگزاری این جلسه، هماهنگی بیشتر بین بخش‌های مختلف ستادی برای نظارت مؤثر بر بازار و رفع موانع موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالا است تا هیچ مشکلی در توزیع کالا برگ نباشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در این جلسه بر لزوم اجرای دقیق‌تر طرح‌های نظارتی، بازرسی مستمر از نانوایی‌ها، واحدهای صنفی و عرضه‌کنندگان در سراسر استان و برخورد قاطع با متخلفان و گرانفروشان تأکید شد و همچنین مقرر شد سازوکارهایی برای تسهیل و روان‌سازی توزیع کالاهای اساسی و ضروری در کلیه شهرستان‌های استان اتخاذ شود.

در ادامه، حاضرین در جلسه، برنامه‌های عملیاتی خود را برای افزایش کیفیت نظارتها و ارائه خدمات بهتر به مردم و فعالان اقتصادی استان ارائه کردند.