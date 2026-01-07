به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش- شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی ماه- یک زمین لرزه خرمآباد، مرکز لرستان را لرزاند.
این زلزله توسط عمده مردم خرمآباد احساس شد.
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این رابطه اعلام کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۰۱:۵۲ به وقت محلی در استان لرستان رخ داد.
براساس گزارش اولیه، کانون این زمینلرزه در مختصات ۳۳.۶۵ درجه شمالی و ۴۸.۵۸ درجه شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.
محل زمینلرزه در جهت شمال-جنوب حدود ۱.۷۴ کیلومتر و در جهت شرق-غرب حدود ۲.۲۲ کیلومتر برآورد شده است.
این زمینلرزه در فاصله نزدیک ۲ کیلومتری چغلوندی، ۲۰ کیلومتری زاغه و ۲۸ کیلومتری خرمآباد رخ داده است.
تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی اعلام نشده است.
