به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش- شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی ماه- یک زمین لرزه خرم‌آباد، مرکز لرستان را لرزاند.

این زلزله توسط عمده مردم خرم‌آباد احساس شد.

مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در این رابطه اعلام کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شامگاه چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ ساعت ۲۲:۰۱:۵۲ به وقت محلی در استان لرستان رخ داد.

براساس گزارش اولیه، کانون این زمین‌لرزه در مختصات ۳۳.۶۵ درجه شمالی و ۴۸.۵۸ درجه شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

محل زمین‌لرزه در جهت شمال-جنوب حدود ۱.۷۴ کیلومتر و در جهت شرق-غرب حدود ۲.۲۲ کیلومتر برآورد شده است.

این زمین‌لرزه در فاصله نزدیک ۲ کیلومتری چغلوندی، ۲۰ کیلومتری زاغه و ۲۸ کیلومتری خرم‌آباد رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارت جانی یا مالی اعلام نشده است.