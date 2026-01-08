قطعنامه «سنا» برای جلوگیری از اقدام نظامی بیشتر ترامپ در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مجلس سنای آمریکا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را از انجام اقدامات نظامی بیشتر در ونزوئلا بدون مجوز کنگره منع می‌کند.

بر اساس این گزارش، سنای آمریکا با ۵۲ رأی موافق در برابر ۴۷ رأی مخالف، قطعنامه اختیارات جنگی با هدف محدود کردن استفاده از نیروهای مسلح علیه ونزوئلا را تصویب کرد.

آمریکا در سوم ژانویه با تجاوز نظامی به خاک ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور و همسر او را ربود و آنها را در خاک آمریکا دادگاهی می کند.