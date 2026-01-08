واکنش وزارت خارجه روسیه به توقیف نفتکش روسی توسط آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه روسیه نگرانی عمیق این کشور را از اقدام نظامی غیرقانونی آمریکا علیه نفتکش مارینرا ابراز کرد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که مقامات آمریکایی بارها اطلاعاتی در مورد مالکیت روسیه بر نفتکش مارینرا و وضعیت صلح‌آمیز آن دریافت کرده‌اند.

مسکو در این بیانیه از آمریکا خواسته است که فوراً اقدامات غیرقانونی علیه نفتکش مارینرا و سایر کشتی‌هایی که به طور قانونی در آب‌های آزاد فعالیت می‌کنند را متوقف کند.

روسیه همچنین از آمریکا خواست رفتار مناسب با شهروندان روسی شاغل در نفتکش مارینرا را تضمین کند و مانع بازگشت آنها به وطنشان نشود.

این بیانیه عملیات رصد و توقیف نفتکش مارینرا توسط آمریکا را نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین‌الملل دریایی دانست و از نگرانی و تأسف مسکو نسبت به آمادگی آمریکا برای ایجاد بحران‌های شدید بین‌المللی خبر داد.

آمریکا روز گذشته، ۲ کشتی حامل نفت ونزوئلا را در دریاهای آزاد سرقت کرد. یکی از این کشتی‌ها به روسیه تعلق داشت. کشورهای مختلف جهان، اقدام آمریکا را دزدی دریایی اعلام کرده‌اند.