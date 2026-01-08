به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کارین کنایسل وزیر امور خارجه پیشین اتریش، اقدام آمریکا در توقیف نفتکش «مارینرا» با پرچم روسیه را نقض آشکار حقوق بین‌الملل توصیف کرد.

کنایسل در پیامی در کانال تلگرام خود نوشت: یک روز دیگر و یک نقض آشکار دیگرِ حقوق بین‌الملل؛ این بار حقوق دریایی.

وی افزود: وزارت دفاع انگلیس اذعان کرده است که ارتش این کشور از عملیات آمریکا برای توقیف کشتی مارینرا در مسیر حرکت به سمت روسیه حمایت کرده است.

وزیر خارجه پیشین اتریش با تأکید بر اصول بنیادین حقوق دریانوردی تصریح کرد: اصل عبور بدون مشکل کشتی‌های تجاری، رکن اساسی تمام اصول کشتیرانی دریایی است. هرگونه حمله یا توقیف کشتی‌ها غیرقانونی است.

کنایسل در پایان به مواد ۱۷ تا ۳۱ کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد (UNCLOS) اشاره کرد و گفت این مواد به‌صراحت بر اصل عبور بدون مشکل کشتی‌ها تأکید دارند.

آمریکا روز گذشته، ۲ کشتی حامل نفت ونزوئلا را در دریاهای آزاد سرقت کرد. یکی از این کشتی‌ها به روسیه تعلق داشت. کشورهای مختلف جهان، اقدام آمریکا را دزدی دریایی اعلام کرده اند.