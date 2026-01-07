ادعای پنتاگون: ۲ نفتکش مشمول تحریم را توقیف کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا بی اشاره به تجاوز کشورش به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور منتخب و قانونی این کشور به همراه همسرش ادعا کرد: عملیات نظامی در ونزوئلا تاریخی و در جهان بی‌سابقه است!

رئیس پنتاگون با طرح ادعایی عوام فریبانه و بدون اشاره به پیشینه تهاجم این کشور به کشورهای دیگر از جمله عراق و افغانستان و تبعات گسترده آن برای مردم کشورهای مذکور، ادعا کرد: درآمدهای نفتی ونزوئلا برای منافع مردم آمریکا و ونزوئلا هزینه خواهد شد!

وزیر جنگ آمریکا درباره راهزنی دریایی امروز این کشور علیه ۲ کشتی مدعی شد: ما ۲ نفتکش مشمول تحریم را توقیف کردیم.

«پیت هگست» در حساب کاربری خود در ایکس نیز نوشت: محاصره نفت تحریم شده و غیرقانونی ونزوئلا همچنان به‌طور کامل برقرار است - در هر نقطه‌ای از جهان!

این در حالیست که آمریکا امروز ۲ کشتی را مورد سرقت قرار داده و آنها را ربود. ابتدا نفتکش مارینه را (که قبلاً ً بلا- ۱ نام داشت) با پرچم روسیه در اقیانوس اطلس و سپس نفتکش سوفیا مرتبط با ونزوئلا در دریای کارائیب.