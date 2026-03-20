پیام هنری محمدحسین نیرومند به کاخ سفید پس از شکار اف۳۵ آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین نیرومند هنرمند طراح و کارتونیست پس از هدف قرار دادن هواپیمای اف۳۵ آمریکایی توسط پدافند هوایی ایران، طرحی با همین موضوع خلق کرد. در این اثر که نماد فرمی ساده‌ای از کاخ سفید روی هواپیمای آمریکایی دارد، نیرومند به ویرانی کاخ سفید در مراحل بعدی جنگ، اشاره کرده است.

بازتاب هنرمندانه از جنگ رمضان در این روزها نشان از این دارد که دشمنان این مرز و بوم، از نتانیاهو گرفته تا ترامپ، زبان تهدید و حمله را برگزیدند و هنرمندان ما، با شب‌زنده‌داری‌ها و دغدغه‌های عمیق خود، آن وقایع را با زبانی گویا و جهانی به تصویر کشیدند.

زبان تصویر، زبانی فراگیر و فرامرزی است و انتشار این آثار در فضای مجازی، نه‌تنها برای مردم ایران قابل فهم و تأثیرگذار است، بلکه در عرصه‌ بین‌الملل نیز نقشی مؤثر در روشنگری و روایت حقیقت ایفا می‌کند. پیام این آثار هنری نیز روشن است: «ایران هرگز آغازگر جنگ نیست، اما اگر مورد تعرض قرار گیرد، با قدرت پاسخ خواهد داد.»

نیرومند پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه چرا به‌جای خلق یک اثر کارتونی دست به طراحی و نمادسازی فرمی می‌زند، گفت: ساده‌سازی، ویژگی فرم هنری من است و من از طنز کمیک در قالب پوستر استفاده می‌کنم. چراکه سادگی، محدودیت رنگ و کاهش عناصر، باعث می‌شود اثرم ارتباط مؤثرتری با مخاطب برقرار کند. البته این سبک، خودبه‌خود دایره موضوعات قابل‌کار را محدود می‌کند. برای اینکه از ظرفیت‌های گرافیکی استفاده کنم، باید سوژه‌هایی را انتخاب کنم که قابلیت نمادسازی بالا داشته باشند. برخی موضوعات اصلاً برای این سبک مناسب نیستند.