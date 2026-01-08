به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اولین حضورش بعد از انتصاب به این سمت را در جمع هنرمندان تجسمی و کاریکاتوریستها و در آئین افتتاح دوازدهمین دوسالانه بینالمللی کارتون و کاریکاتور تهران، تجربه کرد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسشهای آنها پاسخ گفت.
شفیعی با ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد پس از چند سال وقفه گفت: بسیار خوشحالم که پس از چند سال توقف، این دوسالانه با تلاش همکارانم در معاونت هنری و حمایت معاونت فرهنگی شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و همراهی انجمن کاریکاتور ایران برگزار شد. این امر نشانه ظرفیت بالای ایران در حوزه کارتون و کاریکاتور است.
وی افزود: با انتشار فراخوانی یکماهه، حدود چهار هزار و چهارصد اثر از هفتاد کشور جهان به دبیرخانه دوسالانه ارسال شد که رقم بسیار قابل توجهی است. این میزان مشارکت نشان میدهد هنرمندان جهان همچنان به کارتون و کاریکاتور ایران توجه دارند.
شفیعی با تأکید بر جایگاه تأثیرگذار این هنر در انتقال مفاهیم بیان کرد: کارتون از اثرگذارترین مدیومهای هنری است که میتواند در کوتاهترین زمان، حجم عظیمی از محتوا را به مخاطب منتقل کند. خوشبختانه ایران از معدود کشورهایی است که هم از نظر تعداد و هم کیفیت آثار، دست پر دارد و در کنار کشورهایی چون ترکیه و برزیل همواره در جشنوارههای بینالمللی خوش درخشیده است.
وی با اشاره به نقش جهانی هنر کارتون گفت: در شرایط کنونی که مظلومیت بخشهایی از جهان، از جمله ایران، آشکارتر از هر زمان دیگر است، هنر کارتون و کاریکاتور میتواند صدای ملت ما را از طریق رسانههای دیداری و مجازی رساتر از گذشته به جهان مخابره کند.
معاون هنری وزیر فرهنگ با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان گفت: امیدوارم این رویداد موجب ایجاد انرژی مضاعف برای حمایت از هنرمندان کارتونیست و کاریکاتوریست شود و زمینهساز فعالیتهای تازهای در این عرصه باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره برنامههای معاونت هنری برای بهبود شرایط اهالی هنر در شرایط کنونی و برخی فشارهایی که از بیرون روی کار هنرمندان است، گفت: مدیران فرهنگی و هنری نقش پشتیبان و تسهیلگر دارند و اصل کار بر عهده هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی است. هنرمندان ما هوشمندانه با مخاطب ارتباط برقرار میکنند و جامعه نیز بیش از هر زمان دیگری به هنر توجه دارد. با این حال، هنوز نتوانستهایم تمام ظرفیتهای هنری کشور را بهخوبی معرفی و اطلاعرسانی کنیم. اولین هدف من در معاونت هنری این است که بدون توجه به وابستگی سازمانی رویدادها، همه ظرفیتهای موجود هنری را شناسایی، معرفی و حمایت کنیم. بحث اقتصاد هنر نیز از جمله مسائل مهم و پیچیده است که متأسفانه تاکنون بهصورت بومی به آن پرداخته نشده است. تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیتهای قانونی و نظر متخصصان، این موضوع را بهطور جدی دنبال کنیم.
شفیعی تصریح کرد: البته شرایط خاصی حاکم است، اما هنرمندان ما نسبت به نقش اجتماعی خود بسیار آگاه هستند. نگرانی زیادی ندارم، چرا که تجربه نشان داده هنرمندان ایرانی در همه دورانها با درک و بلوغ اجتماعی بالا مسیر خود را ادامه دادهاند. با این حال، تلاش خواهیم کرد ارتباط و گفتگوی بیشتری با نخبگان فرهنگی و هنری برای بررسی چالشهای موجود برقرار کنیم.
وی تاکید کرد: هنرمندان سرمایههای فرهنگی کشورند و وظیفه ماست که صدای آنان را بشنویم، مسیر گفتگو را باز نگه داریم و با توکل به خدا در خدمتگزاری به جامعه هنری موفق عمل کنیم.
معاون هنری وزارت فرهنگ در پایان در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره وضعیت و برنامههای جشنوارههای فجر (تجسمی، تئاتر و موسیقی) گفت: امروز اولین روز کاری من در این سمت است. خوشبختانه امور مرتبط با جشنوارههای فجر در دبیرخانهها طبق برنامه در حال انجام است و در فرصت مناسب درباره جزئیات بیشتر آن اطلاعرسانی خواهد شد.
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