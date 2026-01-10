تداوم بحران در سودان؛ ۳۰ میلیون نفر به کمک های فوری نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ و درگیریها در کشور آفریقایی سودان، وارد هزارمین روز خود شده است و در این میان بیش از ۳۰ میلیون سودانی به کمکهای فوری بشردوستانه نیازمندند.
بر اساس این گزارش، با تداوم جنگ در سودان، بسیاری از زیرساختها از بین رفته است و مردم با مشکل بیماری و گرسنگی روبرو هستند.
احمد عمر خوجلی تحلیلگر سیاسی در خصوص بحران سودان گفت: این یکی از پیچیدهترین بحرانها در جهان است و با ادامه جنگ در این کشور میلیونها نفر با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم میکنند.
خوجلی افزود: نهادهای بین المللی باید فوراً برای متوقف کردن جنگ دخالت کنند و کمکهای بشردوستانه به مردم جنگ زده برسانند.
نظر شما