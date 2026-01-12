۲۷ کشته در حمله نیروهای ژنرال حمیدتی به شهری در سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از کشته شدن شماری بر اثر حملات نیروهای واکنش سریع به شهری در جنوب شرق سودان خبر دادند.

این منابع بیان کردند که در حملات نیروهای واکنش سریع به فرماندهی ژنرال حمیدتی به شهر سنجه در جنوب شرق سودان ۲۷ نفر کشته شدند.

چند روز قبل، سازمان ملل متحد اعلام کرد که جنگ و درگیری‌ها در کشور آفریقایی سودان، وارد هزارمین روز خود شده است و در این میان بیش از ۳۰ میلیون سودانی به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمندند.

بر اساس این گزارش، با تداوم جنگ در سودان، بسیاری از زیرساخت‌ها از بین رفته است و مردم با مشکل بیماری و گرسنگی روبرو هستند.

احمد عمر خوجلی تحلیلگر سیاسی در خصوص بحران سودان گفت: این یکی از پیچیده‌ترین بحران‌ها در جهان است و با ادامه جنگ در این کشور میلیون‌ها نفر با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می‌کنند.

خوجلی افزود: نهادهای بین المللی باید فوراً برای متوقف کردن جنگ دخالت کنند و کمک‌های بشردوستانه به مردم جنگ زده برسانند.