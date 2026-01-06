  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۷:۵۴

سعید پیردوست بازیگر سینما و ‌تلویزیون درگذشت

سعید پیردوست بازیگر سینما و ‌تلویزیون درگذشت

سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی در سالروز تولدش در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پیردوست بازیگر سینما و تلویزیون بامداد امروز ۱۶ دی به دلیل ابتلا به سرطان در منزل درگذشت. پیردوست در چند وقت اخیر چندین بار در بیمارستان بستری شده بود.

این بازیگر سینما و تلویزیون امروز ۱۶ دی ۸۵ ساله شده بود.

سیاوش قاسمی بازیگر و مجری تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

پیردوست در اکثر فیلم‌های مسعود کیمیایی، مهران مدیری و سیروس الوند به عنوان بازیگر حضور داشت.

ازجمله شاخص‌ترین آثار این بازیگر عبارتند از فیلم سینمایی «خائن‌کشی»، «آنجا همان ساعت»، «قاتل اهلی»، «حکم»، «سربازهای جمعه»، «دختر شیرینی‌فروش»، «دست‌های آلوده»، «قرمز»، «دندان مار»، «سرب»، «گوزن‌ها» و ...

پیردوست همچنین در سریال‌های «کارگاه علوی»، «پاورچین»، «نقطه‌چین»، «شب‌های برره»، «مرد هزار چهره»، «خسته‌دلان»، «ستایش» و … حضور داشته است.

کد خبر 6714984
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      24 4
      پاسخ
      خدارحمتشون کنه.
    • محمد IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد.
    • مریم IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      5 0
      پاسخ
      روحشون شاد
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      2 0
      پاسخ
      آره قربونش
    • IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      4 0
      پاسخ
      روحشون شاد
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      4 0
      پاسخ
      روحش شاد و قرین رحمت الهی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها