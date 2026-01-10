توزیع روغن خام از محل ذخایر استراتژیک؛ بهبود شرایط از دو هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، عرضه روغن خوراکی در بازار کالاهای اساسی بسیار قطره چکانی در حال انجام است؛ به طوری که در این مقطع زمانی که شهروندان برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ الکترونیک به فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد مراجعه می‌کنند موفق به خرید روغن خوراکی نمی‌شوند.

این در حالی است که هفته گذشته با حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی قیمت جدید انواع روغن خوراکی اعلام رسمی شد و قیمت این کالای مصرفی افزایش زیادی داشت. با این وجود همچنان روغن خوراکی در بازار بسیار پایین است.

علیرضا شریفی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طولانی شدن غیرعادی دوره وصول مطالبات ارزی کارخانجات روغن نباتی، موجب اختلال در استمرار و تداوم واردات روغن خام شد و به همین دلیل تولید از آبان ماه روند کاهشی داشت.

وی افزود: در حال حاضر شرکت بازرگانی دولتی ایران درصدد است با عرضه روغن خام از محل ذخایر استراتژیک، کمبود را جبران کند.

این مسئول صنفی ادامه داد: اگر تأمین و تحویل روغن خام به سرعت انجام شود تا حدود دو هفته آینده روند عرضه در شبکه توزیع به وضعیت عادی برمی‌گردد.