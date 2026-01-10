توزیع بیش از ۱۷۰ هزار تن روغن خام از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز ۳ خبر متفاوت در خصوص تولید و توزیع روغن خوراکی از سوی ۳ مسئول دولتی و بخش خصوصی منتشر شد. در حالی که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از توزیع روغن به بازار از امروز شنبه ۲۰ دی ماه خبر داده است، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران عنوان کرده توزیع گسترده روغن خوراکی از فردا یکشنبه ۲۱ دی ماه آغاز می‌شود.

در ادامه این اخبار دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد، به شرط تأمین روغن خام از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران از محل ذخایر استراتژیک، تولید و توزیع روغن تا دو هفته آینده سرعت گرفته و به وضعیت عادی برمی گردد.

خبرنگار مهر برای روشن شدن موضوع در گفتگو با معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور اقتصادی موضوع را پیگیری کرد.

اکبر فتحی با بیان اینکه توزیع روغن خام در بین تولیدکنندگان روغن خوراکی به وسیله شرکت بازرگانی از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شده است، عنوان کرد: در کنار توزیع روغن خام، شرکت بازرگانی دولتی از محل ذخایر استراتژیک، توزیع روغن خوراکی را نیز با برچسب قیمت قبل (اصلاح نشده) در بین فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز کرده که با قیمت جدید به فروش می‌رسد.

وی اظهار کرد: کمبودی در روغن پخت و پز در بازار وجود ندارد و روغن به وفور از قبل موجود بود و این محدودیت مربوط به روغن سرخ کردنی بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان یادآور شد: توزیع بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تن روغن خام نیز از سوی شرکت‌های دولتی و خصوصی برای تولید روغن خوراکی از امروز آغاز شده است.