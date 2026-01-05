  1. اقتصاد
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

نایابی روغن در بازار؛ قیمت‌های جدید در حال بررسی است

بنا بر اعلام فعالان بازار روغن خوراکی، با انتقال ارز کالاهای اساسی به تالار دوم، قیمت‌های جدید انواع روغن‌های خوراکی در حال بررسی بوده و احتمالاً نرخ‌های جدید فردا اعلام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دولت طی اطلاعیه اعلام کرد ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی حذف شد. تأمین ارز نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، روغن خام و… از این پس در تالار دوم و با نرخ توافقی خواهد بود.

تغییر قیمت ارز از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۱۱۲.۵۰۰ تومان تالار دوم منجر به افزایش قیمت‌ها شده و فعالان بازار روغن عنوان می‌کنند در حال به روز رسانی قیمت محصولات بوده و طی یکی‌دو روز آینده قیمت‌های جدید، رسمی اعلام می‌شود.

گفتنی است، فروش روغن خوراکی در بازار صفر شده و متقاضیان موفق به خرید نمی‌شوند. دلیل این امر هم به تغییر قیمت‌ها بر می‌گردد که در حال به‌روزرسانی بوده و عرضه روزانه فعلاً متوقف شده است.

فاطمه امیر احمدی

    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      37 0
      پاسخ
      پس اون همه روغن تولید شده با ارز ترجیحی که انبار شده بود و عرضه نشد قراره قیمت جدید بخوره روشون.. عجب عدالتی!!!! یا امیرالمومنین مددی!
    • ایرونی IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      8 0
      پاسخ
      کالاها ۵۰۰ درصد گران کردن اونوقت مبخوان با یک میلیون زبان مردمو ببندن و مروم هم نمی دونن که باید چند میلیون بذارن رو این یک میلیون تا جبران افزایش تورم بشه
    • ایرانی IR ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      7 0
      پاسخ
      مرگ بر همه ظالمان از گرانفروشان تا احتکارگران تا دشمنان آمین یارب العالمین به حق چهارده معصوم علیهم
    • IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      7 0
      پاسخ
      من دیروز نزدیک 20تا فروشگاه رفتم روغن نبود این چه مملکتی آخه روغنها رو برمیدارن انبار میکنن مغازه دارها گرون شد بفروشن شاید یه نفر احتیاج داره به روغن همین که قیمت جدید میاد روغنهارو میارن میزارن قفسه متاسفم ایرانی به فکر هم وطن خودش نیست فقط به فکر خودشونن مسولین هم که رسیدگی نمیکنن

