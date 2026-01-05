به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته دولت طی اطلاعیه اعلام کرد ارز ۲۸.۵۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی حذف شد. تأمین ارز نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، روغن خام و… از این پس در تالار دوم و با نرخ توافقی خواهد بود.

تغییر قیمت ارز از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۱۱۲.۵۰۰ تومان تالار دوم منجر به افزایش قیمت‌ها شده و فعالان بازار روغن عنوان می‌کنند در حال به روز رسانی قیمت محصولات بوده و طی یکی‌دو روز آینده قیمت‌های جدید، رسمی اعلام می‌شود.

گفتنی است، فروش روغن خوراکی در بازار صفر شده و متقاضیان موفق به خرید نمی‌شوند. دلیل این امر هم به تغییر قیمت‌ها بر می‌گردد که در حال به‌روزرسانی بوده و عرضه روزانه فعلاً متوقف شده است.