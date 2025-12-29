عدم تخصیص ارز تولید روغن را ۵۰ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، چرا روغن با کمترین سطح در حال توزیع است؟ مصرف روغن خوراکی در نیمه دوم سال افزایش پیدا می‌کند زیرا مصرف صنف و صنعت به دلیل بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها بیشتر می‌شود؛ ضمن این که مصارف خانگی نیز به دلیل سرمای هوا بالا می‌رود.

بیش از یک ماه است که در بازار کالاهای اساسی روغن کمیاب شده در حالی که در آذر ماه کالابرگ خانوارهای معیشتی اول تا هفتم و یارانه طرح یسنا به اضافه یارانه کودکان دارای سوءتغذیه شارژ شده است. این امر بازار تقاضا را افزایش داده در حالی که برخی محصولات مثل روغن، برنج خارجی و… موجود نیست و لبنیات نیز روزانه در حال افزایش قیمت است.

مشکل تأمین روغن برای صنف و صنعت در تابستان نمود پیدا کرد و برای مصرف کنندگان خانگی در نیمه دوم سال. عنوان می‌شود در دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و پس از آن تولید بالا رفت و خانواده‌ها به دلیل شرایط جنگی روغن بیشتری خریداری و نگه داری کردند. بنابراین این کاهش تولید در مصرف خانگی دیرتر خود را نشان داده است.

بر اساس آمار سال‌های گذشته، نیمه اول سال معمولاً تولید ماهانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تن بود و این عدد در نیمه دوم به بالای ۲۰۰ هزار تن می‌رسد. در حال حاضر بنا به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن، تولید نسبت به مهر ماه ۴۳ درصد کاهش یافته و آمار به کمتر از ۱۳۰ هزار تن در ماه رسیده است.

در این راستا برخی تولیدکنندگان بزرگ تولید را متوقف کرده‌اند و باقی با ۵۰ درصد و حتی یک‌سوم ظرفیت، فعالیت دارند. علت این امر را هم کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز عنوان می‌کنند.

به گفته فعالان بازار روغن تا پایان سال باید ۶۰۰ هزار تن تولید انجام شود اما پیش بینی می‌شود با توجه به روند فعلی تأمین ارز فقط ۵۰ درصد این عدد محقق شود.