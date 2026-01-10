۶ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ خود خرید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان روز جمعه ۱۹ دی ماه بالغ بر ۶ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی خود استفاده کردهاند.
طرح کالابرگ الکترونیکی شامل هر فرد ایرانی ساکن در کشور فارغ از هر گونه دهک بندی میشود و آن دسته از افرادی که تاکنون یارانه دریافت نکردهاند مشمول دریافت کالا برگ میشوند.
سایر هموطنان که جز این گروهها نیستند از امروز شنبه ۲۰ دیماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز میتوانند درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند و از مراجعه حضوری به ادارات بپرهیزند.
تمامی مراحل مرتبط با طرح کالابرگ به صورت الکترونیکی انجام میشود و به هیچ عنوان نیاز به مراجعه حضوری به ادارات و سایر نهادها نیست.
همچنین هموطنان اخبار مربوط به طرح کالابرگ را از طریق سایت و کانالهای رسمی اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رسانههای رسمی کشور دنبال کنند.
تنها پیامکهایی که از سرشماره v.refah ارسال میشود، مورد تأیید است و این پیامکها فاقد هر گونه لینک است.
استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان «بله» و کد دستوری# ۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است.
مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ برای پاسخگویی به سوالات طرح کالابرگ الکترونیکی آماده است.
برای هر فرد ماهانه یک میلیون تومان اعتبار برای کالابرگ اختصاص مییابد و چنانچه کمتر از این مبلغ خرید انجام شود، مانده حساب به ماه دیگر منتقل میشود.
خرید کالابرگ خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی (سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره)) در دهکهای اول تا سوم از روز چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شده است.
دهکهای اول تا سوم درآمدی از جمعه ۱۹ دی ماه، دهکهای ۴ تا ۷ از دوشنبه ۲۲ دی و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دی میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده، به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
خریداران میتوانند محصولات تولیدکنندگان مختلف را از گروههای کالایی تعیینشده انتخاب کنند.
طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه (شامل فروشگاههای عمده و خرد) و ۱۱ فروشگاه زنجیرهای اجرا میشود.
اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر است.
