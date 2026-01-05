شارژ یارانه دی ماه کودکان ۲ برابر آذر ماه است

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از طرح‌های حمایتی دولت شامل یارانه کودکان دارای سوءتغذیه بوده که این کودکان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شناسایی و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند.

در کنار طرح یسنا و یارانه غیرنقدی و حمایتی زنان باردار و مادران دارای کودکان زیر دو سال، دولت بنا دارد شارژ کودکان ۵ تا ۵۹ ماه دارای سوءتغذیه را نیز ماهانه انجام دهد.

این دو طرح از دولت سیزدهم کلید خورد و طی اجرای طرح کودکان دارای سوءتغذیه در مرحله نخست حدود ۱۵۰ هزار کودک شناسایی شدند. کودکان مشمول طرح از دهک اول تا پنجم مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان و کودکان دارای سوءتغذیه دهک‌های درآمدی ششم و هفتم مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان دریافت کردند.

در ادامه، این طرح برای بیش از دو سال متوقف شد اما دولت چهاردهم آذر ماه اعلام کرد شارژ یارانه طرح‌های حمایتی از سر گرفته می‌شود.

بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و با هدف بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای سلامت کودکان دچار سوءتغذیه، کمک‌هزینه حمایتی ویژه این گروه، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در گام نخست شارژ شد.

مبلغ این کمک‌هزینه به ازای هر کودک ۵ تا ۵۹ ماه، دهک‌های اول تا پنجم ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان و دهک‌های ششم و هفتم ۸۰۰.۰۰۰ تومان بود.

شارژ دی ماه یارانه کودکان زیر ۵ سال

زهرا قیومی، مدیرکل دفتر حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر از شارژ دی ماه این یارانه غیرنقدی برای کودکان دارای سوءتغذیه دهک‌های اول تا هفتم خبر داد و اعلام کرد: این مبلغ برای دی ماه در دو مرحله انجام خواهد شد که مبلغ آن دو برابر شارژ آذر ماه است.

وی افزود: به این ترتیب برای کودکان ۵ تا ۵۹ ماه دارای سوءتغذیه در دهک‌های درآمدی اول تا پنجم مبلغ ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان و برای کودکان دهک‌های ششم و هفتم ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان شارژ می‌شود.

کالاهای مشمول این طرح علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالابرگ، امکان خرید ۲ قلم از گروه دانه‌های مغذی و نیز میوه و سبزیجات نیز فراهم شده است.

گفتنی است، خانواده‌هایی که تاکنون برای ارزیابی وضعیت رشد کودک خود به مراکز بهداشتی مراجعه نکرده‌اند، می‌توانند جهت بررسی و بهره‌مندی از حمایت‌ها، به این مراکز مراجعه کنند.

سرپرست خانوارهایی که مشمول طرح یسنا و طرح رفع سوءتغذیه کودکان هستند، می‌توانند با مراجعه به ۲۶۸ هزار فروشگاه زنجیره‌ای سراسر اقدام به خرید اقلام ۱۱ گروه خواروبار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) و نیز گروه میوه و سبزیجات، مغزی‌جات شامل آجیل و خرما کنند.

همچنین مهلت اعتبار این یارانه یک ماه خواهد بود.