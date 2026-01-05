یارانه مادران باردار و شیرده شارژ شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از یارانه‌های اختصاصی دولت برای طرح‌های حمایتی بوده که شامل طرح یسنا ویژه زنان باردار و مادران شیرده می‌شود و طرح دیگر مربوط به کودکان دارای سوءتغذیه است.

بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است امروز ۱۵ دی ۱۴۰۴ اعتبار طرح یسنا مادران باردار و دارای کودکان زیر دو سال شارژ شود.

به گفته یعقوب اندایش در این طرح به ازای هر فرد در دهک‌های درآمدی اول تا سوم مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و زنان باردار و مادران شیرده دهک‌های چهارم تا پنجم مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

طرح یسنا از دولت سیزدهم کلید خورد. آذر ۱۴۰۲ بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت از یارانه جدید برای مادران خبر داد و گفت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری بنیاد کرامت رضوی در راستای «مشارکت در زمینه ارائه بسته غذایی رایگان برای گروه‌های آسیب‌پذیر با اولویت مادران دارای کودک زیر ۲ سال دهک یک درآمدی» یارانه ویژه در نظر گرفته است.

به گفته وی ۸ استان کم برخوردار شامل خراسان جنوبی، خراسان شمالی، هرمزگان، فارس، کهکیلویه و بویر احمد و ایلام نیاز به افزایش سبد معیشت داشتند که در مرحله نخست ۱۱۰ میلیارد تومان برای ۲۷ هزار و ۵۰۰ مادر تخصیص داده شد.

در مرحله اول، برای هر فرد مشمول طرح تا سقف ۴ میلیون تومان اعتبار لحاظ شد.

گفتنی است، سرپرستان خانوار یک ماه مهلت دارند تا با مراجعه به ۲۶۸ هزار فروشگاه در سراسر کشور که به سامانه طرح کالابرگ الکترونیک متصل هستند اقدام به خرید ۱۶ قلم کالای اساسی شامل ۱۱ گروه خواروبار شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، گروه لبنیات شیر، ماست و پنیر و گروه پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت سفید (مرغ، بوقلمون، ماهی و میگو) است و نیز گروه میوه و سبزیجات و البته مغزی‌جات شامل آجیل و خرما است.