  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۲۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

مهلت ثبت‌نام دریافت کالابرگ برای متقاضیان تمدید می‌شود

مهلت ثبت‌نام دریافت کالابرگ برای متقاضیان تمدید می‌شود

مهلت ثبت‌نام برای متقاضیان کالابرگ به دلیل اختلال به وجود آمده در سامانه‌های ارتباطی از جمله ارسال پیامک، تمدید می‌شود؛ جای نگرانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ دولت در نتیجه حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومان اعلام کرد کالابرگ برای تمام خانوار ایرانی شارژ می‌شود.

در این راستا برخی خانواده ها از ابتدای پرداخت یارانه در دولت نهم و دهم از دریافت یارانه نقدی انصراف داده بودند. بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد که جز گروه‌های دریافت کننده کالابرگ یک میلیون تومانی هفته گذشته نبودند می توانستند از روز شنبه ۲۰ دی ماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند.

اختلال به وجود آمده در سامانه های ارتباطی از جمله ارسال پیامک، اعلام شد جای نگرانی نیست مهلت ثبت‌نام تمدید می‌شود.

کد مطلب 6719300
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • امیر ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      سلام و عرض ادب والا ما ی خونه ۵۰ متری داشتیم برای مریضی همسرم فروختیم ..برای اینکه در هزینه های درمان کم آوردیم از آشنایان یک مقدار قرض کردیم که هزینه درمان سرطان همسرم کنم الان تمام اون مبالغ تراکنش حساب شده و منم شدم دهک ۱۰...لان حدودا ۱ ساله یارانه هم ندارم .
    • هادی دایمی ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
      1 1
      پاسخ
      چرا بماتعلق نمی گیره بازنشسته هستم
    • معصومه ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
      0 0
      پاسخ
      اخه همه چی که کالابرگ نیست فرصت تمدید داشته باشه بخدا زندیگم به یه پیامک وابسته اس اگه تاآخرهفته انجام نشه بدبخت میشم
    • ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
      1 0
      پاسخ
      والا ماشین های که بنام من هست فروخته شده ولی تشریف نمیبرند تعویض پلاک
    • پیرمرد ۲۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۱
      0 1
      پاسخ
      یارانه نقدی پرداخت میشه یانه؟
    • جعفر قربانی ۰۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      من یک جانباز جنگ تحمیلی هستم با فروختن یک قطعه زمین در کلاردشت یک دستگاه خودروی شخصی خریداری نمودم متاسفانه ابتدا یارانه بنده و خانواده ام قطع شد سپس بنياد جانبازان مستمری بنده را قطع کرد حالا هم نمی‌دانم شامل کالابرگ میشوم یاخیر !؟
    • ۰۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      کالا برگ برای همه باید باشد ثبت نام هم نمیخواهد خجالت بکشید
    • سحر ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      9 0
      پاسخ
      نمیشه ثبت‌نام کرد باید چیکار کنیم؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها