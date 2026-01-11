به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ دولت در نتیجه حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومان اعلام کرد کالابرگ برای تمام خانوار ایرانی شارژ می‌شود.

در این راستا برخی خانواده ها از ابتدای پرداخت یارانه در دولت نهم و دهم از دریافت یارانه نقدی انصراف داده بودند. بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این افراد که جز گروه‌های دریافت کننده کالابرگ یک میلیون تومانی هفته گذشته نبودند می توانستند از روز شنبه ۲۰ دی ماه فقط با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir به مدت ۱۵ روز درخواست خود را برای دریافت کالابرگ ثبت کنند.

اختلال به وجود آمده در سامانه های ارتباطی از جمله ارسال پیامک، اعلام شد جای نگرانی نیست مهلت ثبت‌نام تمدید می‌شود.