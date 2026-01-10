به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب جمشیدی، سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران سازمان راهداری و حملونقل جادهای از فعالیت سامانه بارشی در ۱۸ استان کشور طی روز شنبه ۲۰ دی خبر داد و گفت: سازمان راهداری با استقرار ماشینآلات مربوطه در گردنهها و محورهای برفگیر، آماده اجرای عملیات راهداری زمستانی هستند.
وی افزود: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقت، کولاک برف، کاهش دما و مهگرفتگی در گردنهها و مناطق کوهستانی، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ در استانهای جنوبی کشور و وقوع گرد و خاک در برخی از مناطق کشور رخ میدهد.
جمشیدی بیان کرد: فعالیت این سامانه بارشی در استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، زنجان، البرز، تهران، اردبیل، لرستان، ایلام، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، مازندران، خوزستان و اصفهان مورد انتظار است.
سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشینآلات و مدیریت بحران ادامه داد: بر اساس فعالیت سامانه بارشی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، انسداد محورهای برفگیر و راههای روستایی در مناطق سردسیر، سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روانآبها، مهگرفتگی، کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی و اختلال در تردد ناوگان حملونقل عمومی پیشبینی میشود.
وی تاکید کرد: به هموطنان توصیه میکنیم تا علاوهبر پرهیز از سفرهای غیرضروری، از رانندگان درخواست میشود خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی مجهز کرده و پیش از آغاز سفر، از طریق سامانه جامع اطلاعرسانی ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جادهها مطلع شوند.
جمشیدی در پایان بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها و آمادهباش کامل راهداران بهمنظور اجرای عملیات برفروبی و بازگشایی محورهای مواصلاتی برفگیر تأکید کرد.
