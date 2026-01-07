به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان راهداری و حملونقل جادهای، حسین حدادزادگان، مدیرکل دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان این سازمان، از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح جامع پایانه مرزی دوغارون خبر داد و گفت: عملیات اجرای این پروژه از بهمنماه ۱۴۰۱ آغاز شده و با اعتبار ۲۰۸ میلیارد تومان در حال اجرا است.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف اجرای طرح جامع پایانه دوغارون، جداسازی مسیر عبور مسافران و ناوگان حمل کالا، کاهش ترافیک و افزایش سرعت تردد ناوگان حملونقل عمومی در مرز است.
مدیرکل دفتر امور فنی و مهندسی ساختمان درباره هماهنگی اجرای طرح با سازمان منطقه آزاد دوغارون بیان کرد: بر اساس دستورالعملهای ساماندهی مناطق مرزی، محدوده بازارچه مرزی و مناطق آزاد کاملاً از پایانه مرزی مجزا بوده و هیچ تعارضی بین آنها وجود ندارد.
حدادزادگان از تردد روزانه بیش از ۱۳۰۰ کامیون از طریق مرز دوغارون بین ایران و افغانستان خبر داد و تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته بین مسئولان دو کشور، برنامهریزی برای افزایش آمار تردد روزانه به ۲۰۰۰ دستگاه در حال انجام است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان راهداری با تکمیل طرح جامع و راهاندازی سالن مسافری جدید به مساحت ۳۶۰۰ مترمربع، ظرفیت پذیرش مسافران را تا سه برابر افزایش خواهد داد. تحقق این برنامهها موجب بهبود زیرساختها و تقویت نقش مرز دوغارون به عنوان مهمترین گذرگاه بین ایران و افغانستان خواهد شد.
به گزارش مهر، پایانه مرزی دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهرستان تایباد قرار دارد، این شهرستان با جمعیتی بالغ بر ۱۴۵ هزار نفر در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است.
نظر شما