به گزارش خبرگزاری مهر، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اعلام اینکه حجم ترانزیت جادهای کالا از مرزهای زمینی کشور به ۱۲.۵ میلیون تُن رسیده است، گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، با انجام ۵۶۱ هزار و ۵۸۲ سفر ناوگان حملونقل بینالمللی، عملیات ترانزیت کالا از مرزهای کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: در بازه زمانی ۹ ماهه، بیش از ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تُن کالا با انجام نزدیک به ۴۱۹ هزار سفر ناوگان حملونقل بینالمللی از کشور صادر شده و افزون بر یک میلیون و ۹۱۳ هزار تُن کالا نیز با انجام بیش از ۸۷ هزار سفر ناوگان فعال در این حوزه وارد کشور شده است.
هدایتی با اشاره به عوامل مؤثر در رشد ترانزیت و صادرات افزود: تقویت زیرساختهای جادهای و گسترش سطح تعاملات تجاری ایران با کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای هممرز، زمینهساز توسعه صادرات و ترانزیت انواع کالا از قلمرو کشورمان به سایر کشورهای منطقه و همچنین توسعه بازارهای تجاری شده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۲ هزار و ۸۹۱ شرکت در حوزه حملونقل بینالمللی کالا و ۶۸ شرکت و شعبه در بخش حملونقل بینالمللی مسافر در سطح کشور فعال هستند و حجم قابلتوجهی از فعالیتهای این بخش را مدیریت میکنند.
نظر شما