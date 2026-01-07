به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار زردرنگ از ورود یک سامانه بارشی جدید از روز جمعه (۱۹ دی) به کشور خبر داد و اعلام کرد که بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، مه‌گرفتگی، کاهش دید و احتمال کولاک برف در مناطق مختلف پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، جمعه (۱۹ دی) برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، شمال ایلام، کردستان، ارتفاعات البرز و تهران و روز شنبه (۲۰ دی) برای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان، زنجان، ارتفاعات سمنان، البرز، قم، تهران، قزوین، مرکزی، شمال و نیمه غربی اصفهان، شمال بوشهر و شمال غرب فارس هشدار هواشناسی صادر شده است.

سازمان هواشناسی در این اطلاعیه ضمن اشاره به پیامدهای این سامانه بارشی، اعلام کرد که شرایط جوی پیش‌بینی شده می‌تواند موجب اختلال در تردد شهری و بین شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به سبب بارش برف و یخ‌زدگی، بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، قطعی برق به ویژه در روستاها، وزش باد سرد و نسبتاً شدید و کولاک برف در مناطق برف‌گیر شود.

بر این اساس، سازمان هواشناسی کشور توصیه کرد که شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند، در حین رانندگی سرعت مطمئنه را رعایت کرده و فاصله طولی خودروها را حفظ کنند، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کرده و سوخت کافی تأمین کنند. همچنین هشدار داده شد از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه و مسیل‌ها خودداری شود، فعالیت‌های کوهنوردی محدود و احتیاط در فعالیت‌های تفریحی مانند طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی رعایت شود.

سازمان هواشناسی همچنین از آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای انجام عملیات برف‌روبی و مدیریت آب‌گرفتگی معابر و آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مناطق متأثر خبر داد.