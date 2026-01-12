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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۴

تردد در محورهای شمالی کشور روان است

تردد در محورهای شمالی کشور روان است

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای شمالی کشور روان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه‌های تهران - پردیس، تهران - شمال و قزوین - رشت روان بوده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

همچنین ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل استاندارد تا پل فردیس در آزادراه قزوین - کرج - تهران و برخی از مقاطع محور شهریار - تهران سنگین گزارش شده است.

بر پایه این اطلاعیه، محور غیرشریانی پونل - خلخال مسدود بوده و محورهای گنجنامه - تویسرکان، سروآباد - پاوه در محدوده گردنه تته و سی سخت - پادنا به صورت رفت و برگشت دارای انسداد فصلی هستند.

کد مطلب 6719833
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • مجید نادری دبیر زبان جیرفت کرمان دکتر نادری ۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
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      سپاس از اطلاع رسانی

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