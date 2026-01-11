فرمانده سپاه عاشورا: حذف ارز ترجیحی برای حذف رانت و فساد است

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه در نشست صمیمی سردار اصغر عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا با رؤسای اتحادیه‌های صنفی تبریز مشکلات واحدهای صنفی با اجرای تک نرخی شدن ارز و سایر حوزه‌ها بررسی شد.

فرمانده سپاه عاشورا با بیان که تک نرخی شدن ارز و حذف ارز ترجیحی توسط دولت اقدامی شایسته در راستای حذف رانت و فساد است گفت: این طرح قطعاً به نفع مردم است و با اجرای صحیح این طرح دست افراد فرصت طلب از منابع مالی کشور قطع می‌شود.

وی افزود: در شرایط کنونی مردم با هوشیاری و بصیرت اجازه فرصت طلبی به دشمنان را نخواهند داد.

علی محمدی رئیس اتحادیه اصناف تبریز هم گفت: اصناف تبریز همواره پایبندی خود به ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی را در عمل ثابت کرده‌اند و اجازه فرصت طلبی به دشمنان را نخواهند داد.