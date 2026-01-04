  1. استانها
تبریز- فرمانده سپاه عاشورا بیانیه بازاریان آذربایجان‌شرقی را نمونه‌ای از همراهی و نقش‌آفرینی آنان در ایجاد آرامش و وحدت اجتماعی دانست و گفت: بازاریان استان پرچمدار وحدت و آرامش هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی‌زاده صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی که در مصلای بزرگ تبریز برگزار شد، به نقش ارزشمند بازاریان و اصناف استان در حمایت از انقلاب و رهبری اشاره کرد.

وی با یادآوری جایگاه ویژه آذربایجان‌شرقی در تاریخ انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، اظهار داشت: این استان همواره یکی از استان‌های پیشرو در دفاع از انقلاب و رهبری بوده و به حق «استان اولین‌ها» نام گرفته است. این موفقیت مرهون مردم فهیم، انقلابی و شهیدپرور استان است.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه با اشاره به استمرار جنگ حق و باطل در طول تاریخ، تصریح کرد: ملت ایران در تمامی مقاطع حساس انقلاب، از جمله هشت سال دفاع مقدس، فتنه‌های داخلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر، وفاداری و پیروی بی‌چون و چرای خود از آرمان‌های انقلاب و رهبری را به اثبات رسانده‌اند.

وی همچنین با تأکید بر شکست دشمنان در جنگ تحمیلی، فتنه داعش و تجاوز اخیر صهیونیست‌ها، افزود: با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و وحدت، انسجام و مقاومت ملت، جمهوری اسلامی ایران همیشه سربلند و پیروز بوده است.

سردار عباسقلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به همراهی ارزشمند اصناف، بازاریان و اتحادیه‌های استان اشاره و بیان کرد: بیانیه اخیر بازاریان آذربایجان‌شرقی، که الگویی برای سایر استان‌ها شد، نماد بارز نقش‌آفرینی آنان در ایجاد آرامش و بیان منطقی مطالبات مردم است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های این قشر، تأکید کرد: «بازاریان و اصناف استان همواره پرچمدار وحدت، انسجام ملی و حمایت از انقلاب بوده‌اند و نقش مهمی در پایداری امنیت و آرامش اجتماعی دارند.

