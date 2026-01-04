به گزارش خبرنگار مهر، سردار اصغر عباسقلی‌زاده صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی که در مصلای بزرگ تبریز برگزار شد، به نقش ارزشمند بازاریان و اصناف استان در حمایت از انقلاب و رهبری اشاره کرد.

وی با یادآوری جایگاه ویژه آذربایجان‌شرقی در تاریخ انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶، اظهار داشت: این استان همواره یکی از استان‌های پیشرو در دفاع از انقلاب و رهبری بوده و به حق «استان اولین‌ها» نام گرفته است. این موفقیت مرهون مردم فهیم، انقلابی و شهیدپرور استان است.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه با اشاره به استمرار جنگ حق و باطل در طول تاریخ، تصریح کرد: ملت ایران در تمامی مقاطع حساس انقلاب، از جمله هشت سال دفاع مقدس، فتنه‌های داخلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر، وفاداری و پیروی بی‌چون و چرای خود از آرمان‌های انقلاب و رهبری را به اثبات رسانده‌اند.

وی همچنین با تأکید بر شکست دشمنان در جنگ تحمیلی، فتنه داعش و تجاوز اخیر صهیونیست‌ها، افزود: با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و وحدت، انسجام و مقاومت ملت، جمهوری اسلامی ایران همیشه سربلند و پیروز بوده است.

سردار عباسقلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به همراهی ارزشمند اصناف، بازاریان و اتحادیه‌های استان اشاره و بیان کرد: بیانیه اخیر بازاریان آذربایجان‌شرقی، که الگویی برای سایر استان‌ها شد، نماد بارز نقش‌آفرینی آنان در ایجاد آرامش و بیان منطقی مطالبات مردم است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های این قشر، تأکید کرد: «بازاریان و اصناف استان همواره پرچمدار وحدت، انسجام ملی و حمایت از انقلاب بوده‌اند و نقش مهمی در پایداری امنیت و آرامش اجتماعی دارند.