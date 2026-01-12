سیزدهمین روز نبرد با ایران؛ دشمن متمرکز بر آسیب اقتصادی

خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی تمام نشده و دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی تمام عیار و پیچیده که شاید نمونه آن را در جهان ندیده باشیم، تاکتیک خود را تغییر داده و به دنبال ایجاد بحران اجتماعی و ناامنی و آشوب داخلی است.

این رژیم بارها نشان داده یک روش ثابت را در جنگ دنبال نمی‌کند و با توجه به شرایط رسانه‌ای و میدانی، تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهد. شرایط چند روز گذشته در نقاط مختلف کشور و سو استفاده از اعتراضات مردمی به بی ثباتی قیمت ارز نیز در راستای جنگ همه جانبه علیه ایران اسلامی است. نبردی که دشمن صهیونی در جنگ ۱۲ روزه، با عملیات گسترده نظامی آغاز کرد و از روزهای دوم و سوم، آن جنگ مقامات این رژیم از جمله نتانیاهو، به‌صراحت مردم ایران را به حضور در خیابان‌ها و ایجاد بحران اجتماعی فراخواندند. راهبرد آن‌ها ترکیب عملیات نظامی با ایجاد بحران اجتماعی بود، اما پس از ناکامی، این بار با سو استفاده از بی ثباتی ارزی که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی این بی ثباتی اقتصادی نیز دسیسه دشمن است، تلاش کردند از طریق ایجاد تنش‌های امنیتی و حتی اقدامات شبه‌تروریستی در داخل کشور، همان هدف را دنبال کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی روز ۱۳ دی در سالروز میلاد مبارک مولی‌الموحدین حضرت علی‌بن‌ابیطالب (ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، در دیدار خانواده‌های معظم شهیدان جنگ ۱۲ روزه (شهدای اقتدار)، ایجاد شایعات و استفاده از دروغ و فریب و نفوذ و روش‌های مشابه و به تعبیر امروزی، «جنگ نرم» را سیاست دشمنان مولای متقیان برای بی‌انگیزه کردن و ایجاد تردید در جامعه آن روز خواندند و گفتند: وقتی مردم سست شدند، تحقق اهداف ناممکن می‌شود؛ چرا که براساس سنت الهی، کار دست مردم است و به دست آنها انجام می‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هدف دشمن در جنگ نرم را بی‌انگیزه و ناامید کردن مردم و ایجاد تردید در ملت برشمردند و گفتند: همچنان‌که در دوره امیرالمؤمنین با شایعه‌سازی و دروغ در پی بدبین کردن مردم بودند، امروز هم همان اقدامات عیناً انجام می‌شود؛ البته ملت ایران نشان داده است که در میدان‌های سخت و هر جا که نیازمند حضور و کمک او است، محکم ایستاده و دشمن را مأیوس می‌کند.

ایشان اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی را که باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار می‌شود، حرفی درست خواندند و افزودند: کاسب راست می‌گوید که با این شرایط نمی‌تواند کاسبی کند؛ این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج این مشکل هستند. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته در این مشکل هم دست دشمن در کار است و بی‌ثباتی و بالا رفتن بی‌حساب و کتاب قیمت ارز خارجی که باعث بلاتکلیفی کسبه می‌شود، طبیعی نیست و با تدابیر گوناگون باید جلوی آن گرفته شود که مسئولان در این زمینه مشغول تلاش هستند.

موضوعی که در چنگ ۱۲ روزه و سایر اتفاقات تاریخی کشور مانع رسیدن دشمنان انقلاب و ملت ایران به اهدافشان شده است همین اتحاد و انسجام، دشمن این بار مستقیماً این همبستگی را هدف قرار داد. از نگاه آن‌ها، اگر انسجام اجتماعی تضعیف شود، زمینه برای موفقیت عملیات نظامی فراهم می‌شود، در جنگ گسترده رسانه‌ای که در جریان است همین سناریو از سوی دشمن در جریان است.

اگر چه وجود فشارهای اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است و همین موضوع باعث بروز اعتراضاتی شده و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر لزوم شنیدن مطالبات مردم و رسیدگی جدی به مشکلات اقتصادی تأکید کرده‌اند. با این حال، دشمن تلاش کرد از این بستر برای پیشبرد اهداف امنیتی خود استفاده کند.

دستگیری جاسوس سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در ایران

دستگیری جاسوس سرویس اطلاعات رزیم صهیونیستی در روزهای گذشته تاییدی بر نقش محوری صهیونیست‌ها در اتفاقات روزهای گذشته ایران است. بر همین اساس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از دستگیری یک تبعه بیگانه که از سوی سرویس اطلاعاتی رژیم کودک‌کش صهیونیستی برای جمع‌آوری اطلاعات و برآورد وضعیت از اقدامات تروریستی عوامل خود وارد کشور شده بود، خبر داد.

سرلشکر حاتمی: دشمن متمرکز بر آسیب اقتصادی به مردم است

امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی چندین روز پیش در جمع دانشجویان دوره ۸۶ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، دوره فعلی جهان را تلاش برای «شکل گیری نظم نوین جهانی» خواند و تصریح کرد: این تلاش‌ها، موجب چالش امنیتی برای جهان، مناطق و خود کشورها شده و نوعی بی ثباتی و ناامنی را رقم زده است.

امیر سرلشکر حاتمی، فروپاشی امپراطوری عثمانی و تاسیس رژیم منحوس صهیونیستی را، از جمله اقدامات قدرت‌های جهانی در منطقه غرب آسیا دانست و بیان کرد: بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا، پس از عملیات طوفان الاقصی گفت که اگر این رژیم نبود هم، ما باید آن را ایجاد می‌کردیم. این پاسخ بسیاری از افراد است که می‌گویند چرا آمریکا مدام از رژیم صهیونیستی به رغم تمام جنایاتش حمایت می‌کند. در واقع رژیم صهیونیستی پایگاه مقدم و نیابتی غرب است و موجودیتش برای آنان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اعتراض در هر کشوری، موضوعی عادی و طبیعی است

وی تحریم‌های ظالمانه را بخشی از برنامه دشمن برای ایراد آسیب به مردم از طریق معضلات اقتصادی دانست و تصریح کرد: روشن است که ما هم مثل همه کشورهای جهان حتماً مشکلاتی داریم و باید نسبت به اصلاح آن اقدام کنیم ولی دشمن تمرکز ویژه‌ای برای آسیب رساندن به مردم کرده که نباید از آن غفلت کنیم.

امیر سرلشکر حاتمی در ادامه با اشاره به وضعت فعلی ایران و برخی ناآرامی‌های موجود، بیان کرد: اعتراض در هر کشوری، موضوعی عادی و طبیعی است، اما آن چیزی که غیرمعمول و غیرمرسوم است تبدیل اعتراض به اغتشاش در یک زمان بسیار کوتاه است. این از ملت فرهیخته ایران به دور است و بدون تردید برنامه‌ریزی شده توسط دشمنان است.

فرمانده کل ارتش، اعتراضات صنفی مردم ایران را امری بدون ارتباط به رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی خواند و با یادآوری رفتار مردم، بیان کرد: رفتار مردم عزیز ما، نقطه‌ای درخشان در این حوادث بود و مردم بسیار هوشیار عمل کردند. مردم با وجود اعتراضشان، حاضر نشدند در کنار اغتشاش‌گران قرار بگیرند و صف خود را جدا کرده و در قاب مدنظر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر رژیم منحوس صهیونیستی قرار نمی‌گیرند. این نجابت و هوشمندی و صبوری و در عین حال این بصیرت مردم، جای افتخار دارد و من به عنوان یک سرباز، مقابل این ملت شریف، سر تعظیم فرود می‌آورم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه نیروهای مسلح عزیز ما، اعم از ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی و امنیتی، ملت ایران و فرماندهی عالیقدر کل قوا، در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، افتخاری را رقم زدند که در تاریخ ثبت شد، گفت: این جنگ، علل دور دست و ریشه‌های آن باید بررسی شود تا ما ضمن مشخص‌سازی موقعیت خود و دشمن، بتوانیم آینده خویش و نقشه‌های دشمن را بهتر برآورد کنیم. ما امروز در ارتش اهداف و مسیر مشخصی را طی می‌کنیم و برای انجام ماموریت خطیر خود، لحظه‌ای را از دست ندادیم.

فرمانده کل ارتش در ادامه با اشاره به برخی لفاظی‌های دشمنان و دخالت آنان در امور داخلی ایران اسلامی، اظهار کرد: با اطمینان می‌گویم که امروز آمادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی، در قیاس با شرایط پیش از جنگ به مراتب بیشتر است به طوری که اگر دشمن مرتکب اشتباهی شود، پاسخی قاطع‌تر دریافت کرده و دست هر متجاوزی را قطع خواهیم کرد. ایران اسلامی، تشدید ادبیات دشمنان علیه ملت ایران را، تهدید قلمداد کرده و تداوم آن را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

ارتش با تمام قوا برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، اقدام خواهد کرد

امیر سرلشکر حاتمی در خاتمه هرگونه شرارت علیه ایران را، دامنه‌دار خواند و تاکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تمام قوا در راستای تحقق ماموریت خود برای دفاع و پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی، اقدام خواهد کرد. مردم اطمینان داشته باشند که ما امنیت آنان را برقرار می‌کنیم و من با افتخار اعلام می‌کنم که خود را فدایی ملت می‌دانم و آماده‌ام برای یک نوزاد یک روزه، در هر نقطه این کشور که باشد، جانم را فدا کنم و مطمئنم همه همرزمان در ارتش، با همین نگاه ماموریت خود را دنبال می‌کنند.

دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه پاسخ قاطع و متناسب خواهد داشت

دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران نیر با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم‌کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخله‌جویانه علیه کشور، تأکید کرد؛ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است و هرگونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه، با پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

این بیانیه می‌افزاید: دشمنان دیرینه این سرزمین که بارها و به‌صراحت مسئولیت کشتار زنان و کودکان ایرانی را بر عهده گرفته‌اند، با تکرار و تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخله‌جویانه و در تعارض آشکار با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، رویکردی هدفمند را دنبال می‌کنند که معطوف به تجزیه ایران عزیز و وارد آوردن لطمه به کیان کشور است؛ مسیری که نه صرفاً بیان مواضع سیاسی، بلکه بخشی از یک الگوی فشار و ارعاب بوده و نمی‌تواند بی‌پاسخ، بی هزینه یا خارج از معادلات میدانی تلقی شود. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام ملی، توان بازدارندگی همه‌جانبه و آمادگی کامل دفاعی، بار دیگر تصریح می‌کند که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، خط قرمزی غیرقابل عبور است. هرگونه تعرض به منافع ملی، مداخله در امور داخلی یا اقدام علیه ثبات ایران با واکنشی متناسب، هدفمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد: در چارچوب دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند و نشانه‌های عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی می‌کند. تشدید ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضع‌گیری لفظی است، می‌تواند به‌مثابه رفتاری خصمانه فهم شود؛ مسیری که تداوم آن، پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامدها بر عهده طراحان این روند است.

برخورد قاطع با هرگونه رفتار غیر متعارف

بیانات مقام معظم رهبری، سخنان فرمانده کل ارتش و سایر مقامات سیاسی و نظامی کشور نشان می‌دهد که همه مسئولان کشور در کنار نیروهای آماده با وجود به رسمیت شناختن حق اعتراض و همراهی و همدلی با مردم در خصوص حقانیت حق اعتراض به گرانی ها و عدم ثبات اقتصادی با هرگونه دسیسه دشمن با این اعتراضات و تبدیل کردن اعتراض به اغتشاش با قاطعیت برخورد خواهند کرد.