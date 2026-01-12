به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز دوشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی برای برگزاری مراسم بزرگداشت دهه فجر، با بیان اینکه باید مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار شود گفت: باید بر اساس شرایط جدید و رو به تحول، اقدامات جدیدی در مراسم ایام الله دهه مبارک فجر برگزار شود و باید دستاوردهای نظام اسلامی با نمایش خدمات و امید آفرینی درجامعه همراه باشد تا مردم عزیز بدانند انقلاب با اقتدار و قدرت روز افزون به پیش میرود.
وی جلب مشارکت مردم را با اولویت نسل جدید و با استفاده از سیاست محله محوری مهم دانست و ادامه داد: تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و نیز تکمیل این پروژهها برای امید آفرینی مهم است، به عنوان مثال مردم باید بدانند در یک سال گذشته خروجی تشکیل جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چه بوده و باید به صورت هنرمندانه تبیین شود.
بهرام سرمست خاطرنشان کرد: مجموعه برنامههای عمرانی و توسعهای استان، مردمی سازی برنامههای ایام الله دهه فجر با محوریت مساجد و محلات، فضاسازی محیطی در شهرهای استان، تمرکز بر حفظ انسجام ملی و وحدت آفرین و امید آفرین، تاکیدبر حضور زنان در این مراسمها از مهمترین برنامههای این ایام است.
حجت الاسلام میکائیل اسکندری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گفت: ۷۰ نفر در شهرستانها در قالب معاونان فرمانداران و اعضای شورا برای برگزاری مراسم دهه فجر حضور خواهند داشت و ۲۵ کمیته اجرایی بر اساس ابلاغیه مرکز تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه تقارن دهه فجر امسال با اعیاد شعبانیه با توجه به فضاسازی شهری و حضور مردم به صورت محله محور فرصت معتنمی است گفت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن امسال از سالهای گذشته بسیار مهمتر است و باید در مسیرهای راهپیمایی عملکرد نظام اسلامی و دولتها در غرفهها به معرض نمایش گذاشته شود.
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