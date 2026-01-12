به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه با انتشار بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی ایکس ضمن انتقاد از اقدامات کشورهای اروپایی اعلام کرد که اجازه استقرار نیروهای نظامی اروپایی و ناتو در اوکراین را نخواهند داد.

مدودف، با به اشتراک گذاشتن ویدئویی از حملات روزهای گذشته ارتش روسیه با سامانه‌های موشک بالستیک میان‌برد «اورشنیک» به اهدافی در اوکراین، اظهار داشت: احمق‌هایی که بر اروپا حکومت می‌کنند، خواهان جنگ در اروپا هستند. هزار بار گفته شده است؛ روسیه به هیچ نیروی اروپایی یا ناتو اجازه نخواهد داد که در اوکراین مستقر شود. پس با واقعیت روبرو شویم. این همان چیزی است که نصیبتان خواهد شد.

وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود که در پاسخ به حمله پهپادی اوکراین به اقامتگاه رسمی ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در نووگورود، با استفاده از سامانه‌های موشک بالستیک اورشنیک، به اهدافی در اوکراین حمله کرده است.