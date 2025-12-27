به گزارش خبرنگار مهر، سعید بهشتی معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، بعدازظهر شنبه در جلسه روز جهانی مقاومت با ذکر صلوات و درود بر پیامبر اکرم (ص)، ائمه اطهار (ع)، امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، بر جایگاه والای مقاومت در فرهنگ انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با خیرمقدم به فرمانداران شهرستان‌ها، فرماندهان سپاه نواحی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و دیگر مسئولان حاضر، دی‌ماه را ماهی سرشار از مناسبت‌های دینی، ملی و انقلابی دانست و اظهار کرد: ماه رجب و به‌ویژه مناسبت نه‌دی از برجسته‌ترین ایام این ماه هستند که باید با شکوه خاصی گرامی داشته شوند.

نه‌دی؛ یوم‌الله انقلاب اسلامی

بهشتی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره نه‌دی گفت: نه‌دی حقیقتاً یوم‌الله است؛ روزی که مردم ایران با بصیرت و حضور انقلابی خود بساط فتنه‌ای را که ماه‌ها کشور را درگیر کرده بود برچیدند. وی افزود: دشمنان انقلاب حتی به هتک حرمت عزای امام حسین (ع) نیز دست زدند اما مردم با هدایت و صبر انقلابی رهبر معظم انقلاب، فتنه را خاموش کردند و ریزش‌ها به حداقل رسید.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب نشان ارزشمند «سینه ستبر و چهره زیبای انقلاب اسلامی» را به کرمانشاه اعطا کردند، خاطرنشان کرد: مردم ولایت‌مدار استان در هشت‌دی نیز پیشگام بودند و هر سال این روز با شکوه برگزار می‌شود؛ امسال نیز مراسم محوری در مسجدالنبی طاووسان کرمانشاه ساعت ۱۰ صبح برگزار خواهد شد و در شهرستان‌ها نیز برنامه‌های مشابهی تدارک دیده شده است.

هفته مقاومت و یاد شهدای جبهه مقاومت

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به هفته مقاومت و گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت اظهار کرد: شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، همگی نماد ایستادگی ملت ایران هستند. شعار محوری هفته مقاومت «ایران‌مرد» انتخاب شده است.

وی با یادآوری شهادت شهید عاصمی و همرزمانش برای خنثی‌سازی بمب موشک آلمانی، گفت: این روز به‌عنوان روز شهدای تخریب نامگذاری شده و مایه افتخار است که محل شهادت این شهدا در کرمانشاه قرار دارد.

تشریح برنامه‌های گسترده فرهنگی و بصیرتی

بهشتی با بیان اینکه تاکنون چهار جلسه استانی و بیش از هفت تا هشت جلسه تخصصی در سپاه برای هفته بصیرت و هفته مقاومت برگزار شده است، افزود: در مجموع ۴۶۰ عنوان برنامه در سطح استان تدارک دیده شده که ۸۸ عنوان آن برنامه‌های سراسری هستند.

وی از برگزاری یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت در تمام پایگاه‌های مقاومت، نشست‌های بصیرتی، شب‌های شعر، برنامه‌های ویژه فضای مجازی و رونمایی از مستندها خبر داد و گفت: از صداوسیمای مرکز استان بابت تولید مستندهایی همچون مستند حاج صادق اشل و سایر برنامه‌های رسانه‌ای قدردانی می‌کنیم.

تأکید بر مشارکت همه نهادها

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با گلایه از عدم مشارکت برخی نهادها اظهار کرد: شهدای انقلاب اسلامی فقط متعلق به نهادهای نظامی نیستند، بلکه متعلق به همه بشریت‌اند.

وی افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در مناسبت‌های ملی و مذهبی مشارکت فعال داشته باشند و حداقل با حضور و اقدامات نمادین در برنامه‌ها سهیم باشند.

وی تصریح کرد: برخی نهادها نه‌تنها در اجرای برنامه‌ها مشارکت ندارند بلکه حتی در جلسات نیز حضور پیدا نمی‌کنند که این موضوع نیازمند تذکر و پیگیری جدی است.

مقاومت ملی؛ سپر ملت ایران

بهشتی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «مقاومت ملی» گفت: مقاومت ملی یعنی تاب‌آوری در برابر فشارهای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دشمنان.

وی افزود: دشمنان طی سال‌ها برنامه‌ریزی کرده بودند اما با درایت مقام معظم رهبری، حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح نتوانستند به اهداف خود برسند.

وی با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی ایران و شکست رژیم صهیونیستی در جنگ دوازده‌روزه خاطرنشان کرد: اقتدار دفاعی کشور به‌گونه‌ای است که دشمنان ناچار به درخواست آتش‌بس شدند و این دستاورد حاصل خون شهدا و تلاش دانشمندان و نیروهای مسلح کشور است.

ضرورت همدلی برای ادای دین به شهدا

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر لزوم همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها گفت: ادای دین به شهدا به‌ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع حرم، نیازمند حضور و مشارکت همه نهادهاست و امیدواریم با همت جمعی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.