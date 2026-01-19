به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم کلیات رشد بودجه سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد، کلیات رشد بودجه سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و اعتبار متمرکز تملک دارایی های سرمایه ای ستاد وزارت علوم به شرح زیر است :

اعتبارات هزینه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رشد ۱۷ درصدی با کف رشد ۱۴ و سقف ۲۴ درصدی داشته است.

همچنین از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها اعتباری به میزان ۳۰۰۰۰ میلیارد ریال برای کمک به تغذیه دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۵ منظور شده است که با لحاظ نمودن این اعتبارات و سایر اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده، رشد سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال آینده معادل ۳۰ درصد می باشد.

علاوه بر اعتبارات عمومی هزینه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در حوزه کسب درآمد اختصاصی نیز در سال آینده رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال گذشته دارند.

موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در سال آینده رشدی معادل ۱۵ درصد خواهند داشت. رشد درآمد اختصاصی این دستگاه ها نیز به ترتیب ۸۲ و ۴۸ درصد خواهد بود.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری در بودجه سال ۱۴۰۵ رشد قابل توجهی حدود ۸۳ درصد داشته است. در راستای تامین زیرساخت های یکپارچه در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران، شش طرح جدید با عنوان " تجهیز آزمایشگاه مرجع ملی " در شش دانشگاه سطح یک کشور با اعتباری به مبلغ ۱۰۴۰۰ میلیارد ریال در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ ایجاد شده است. طرح های تامین فضای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری رشد اعتباری ۹۳ درصد و طرح های تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات رشد ۲۲ درصدی دارند.

اعتبار متمرکز تملک دارایی های سرمایه ای ستاد وزارت عتف، در ۱۴ ردیف، دارای رشد ۹۳ درصدی می باشد که ردیف های مورد تاکید مقام عالی وزارت جهت تعمیرات اساسی و بازسازی خوابگاه ها، کمک به تکمیل خوابگاه های متاهلی، کمک به تکمیل پروژه های نیمه تمام و توسعه و تجهیز آزمایشگاه های آموزشی و خرید مواد آزمایشگاهی دارای رشد حدود ۱۰۶ درصد هستند.