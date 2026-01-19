اصغر هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان یافتن مهلت قانونی در ساعت ۲۴ شب گذشته، ثبت نام ۳۰۸ نفر برای هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامیشهرهای خمینی شهر، درچه، کوشک و اصغرآباد در شهرستان خمینی شهر صورت پذیرفت.
وی افزود: آمار ثبت نام داوطلبین در این دوره نسبت به دوره ششم، شاهد ۴۸ درصد افزایش بوده است. از این تعداد کل ثبت نام کنندگان، ۲۳۴ نفر مرد (۷۶ درصد) و ۷۴ نفر زن (۲۴ درصد) هستند و بیشترین تعداد ثبت نام کننده در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال قرار دارند.
فرماندار خمینی شهر در خصوص تفکیک آمار ثبتنام داوطلبان شورای شهر در این شهر شهرستان گفت: برای شهر خمینی شهر ۱۹۱ نفر (۱۴۰ نفر مرد و ۵۱ نفر زن)، برای شهر درچه ۵۶ نفر (۴۲ نفر مرد و ۱۴ نفر زن)، برای شهر کوشک ۳۸ نفر (۳۴ نفر مرد و ۴ نفر زن) و برای شهر اصغرآباد نیز ۲۳ نفر (۱۸ نفر مرد و ۵ نفر زن) ثبتنام کردهاند.
وی تصریح کرد: براساس قانون، دادههای داوطلبان به پنج دستگاه ارسال شده و پس از آن سوابق افراد برای بررسی به هیئتهای اجرایی ارسال میشود که این هیئتها ۱۴ روز فرصت برای بررسی این سوابق دارند.
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