به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم فدراسیون و سازمان لیگ والیبال دو هفته پایانی رقابتهای نیم فصل نخست لیگ برتر والیبال به تعویق افتاد. در نهایت سازمان لیگ اعلام کرد این تعطیلات نیم فصل تیمها به حساب میآید و دور برگشت از پنجم بهمن ماه آغاز خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال از اول بهمن ماه آغاز میشود اما به دلیل شرایطی که به وجود آمد برنامه مسابقات دستخوش تغییر شد و شروع لیگ برتر والیبال مردان از پنجم بهمن ماه آغاز خواهد شد.
پس از تعویق دو هفته پایانی مسابقات لیگ برتر والیبال صحبت از شیوه برگزاری مسابقات به صورت متمرکز به میان آمده بود که البته موافقان و مخالفان خودش را دارد. برخی از باشگاهها معتقدند شیوه متمرکز به ضرر آنهاست و برخی دیگر هم معتقدند با توجه به اینکه لیگ والیبال با تعویق دو ماهه آغاز شد و سال آینده هم تیم ملی والیبال ایران دو رویداد مهم لیگ ملتها والیبال و رقابتهای قهرمانی آسیا را پیش رو دارد و قطعاً با این شرایط باید اردوی تیم ملی در زمان مقرر برگزار شود، بهتر است برگزاری مسابقات به شیوه متمرکز در دستور کار قرار بگیرند.
به همین خاطر سازمان لیگ والیبال با حضور رئیس فدراسیون تشکیل جلسه داد تا با نظرخواهی برخی از باشگاهها بهترین تصمیم را در مورد ادامه مسابقات لیگ والیبال را بگیرند. البته در این میان برخی از باشگاهها از جمله شهداب یزد و چادرملو اردکان با برگزاری مسابقات به شیوه متمرکز موافق هستند اما پیشنهادشان برگزاری مسابقات در استان یزد است چرا که مسئولان این دو باشگاه معتقدند یزد به لحاظ شرایط و امکانات و در اختیار داشتن دو سالن و همچنین به لحاظ هتلینگ شرایط خوبی دارد. البته ۵ تیم تهرانی هم در لیگ برتر والیبال حضور دارند و باید دید در نهایت باشگاهها چه تصمیماتی میگیرند.
جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال درباره ادامه برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال گفت: هنوز نتیجه در مورد شیوه برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال مشخص نیست و این موضوع موکول شده به اینکه تیمها به صورت مکتوب نظر خودشان را به ما اعلام کنند. تیمها در خصوص متمرکز برگزار شدن مسابقات به تیمها تا امروز مهلت دادیم تا بر اساس نظر اکثریت، تصمیم بگیریم که مسابقات به صورت متمرکز یا رفت و برگشتی برگزار شود.
رئیس سازمان لیگ والیبال عنوان کرد:در مورد مسابقات به جمعبندی کلی رسیدیم اما نظر تیمها برای ما مهم است. اگر دوباره توقف دیگری پیش بیاید یا تغییر دیگری اعمال شود، نمیتوانیم لیگ را به پایان برسانیم. بنابراین این موضوع را به خود تیمها منتقل کردیم تا ببینیم با چه نظری موافق هستند و بعد بتوانیم اعلام کنیم که خود تیمها به این گزینه رأی دادهاند.
قوچاننژاد تأکید کرد: در جلسه رای گیری صورت نگرفت و تنها بررسی کردیم. در خصوص لیگ جوانان، تصمیم بر این شد که بین ۱۵ تا ۲۵ بهمن ماه برگزار شود. مسئله دیگر این بود که اگر لیگ برتر به این شکل برگزار شود، دو هفته از مسابقات عقب میافتد که به سال جدید موکول میشود.اما اگر مسابقات متمرکز باشد میتوانیم زودتر لیگ و حتی پلیآف را به پایان برسانیم. در نهایت تصمیم گرفته شد از خود تیمها نظر بگیریم تا دچار مشکل نشویم.
قوچاننژاد در مورد درخواست برخی باشگاه برای میزبانی مسابقات لیگ برتر والیبال به صورت متمرکز عنوان کرد: این نظرات قابل بررسی است و باز هم نظرخواهی میکنیم، اما طبیعتاً پنج تیم تهرانی دوست دارند مسابقات در تهران باشد. ابتدا در خصوص متمرکز بودن یا رفت و برگشتی تصمیمگیری میکنیم و سپس در مورد شهر مورد نظر تصمیمگیری خواهد شد.
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