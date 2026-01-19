به گزارش خبرگزاری مهر، آییننامه جدید رتبهبندی معلمان ، سوم دیماه به تصویب هیات وزیران رسید و ۲۱ دیماه به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.
بر اساس اعلام مرکز منابع انسانی و امور اداری، مشمولین ارتقاء رتبه از تاریخ ۲۸ دیماه میتوانند مدارک و مستندات خود را در سامانه my.medu.ir بارگذاری کنند.
گفتنی است؛ معلمان دارای رتبه استحقاقی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ که در طول ۴ سال گذشته به صورت تمام وقت و با ۲۴ ساعت در هفته تدریس کردهاند، میتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
اینفوگرافی زیر با هدف تبیین و اطلاع رسانی آیین نامه جدید نظام رتبه بندی طراحی شده است.
نظر شما