به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی صبح سه‌شنبه در حاشیه آیین افتتاح همزمان حدود ۲ هزار پروژه آموزشی کشور و ۱۰ هزار کلاس جدید درس به صورت ویدئو کنفرانس در شهرستان دماوند در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اگر تصویب طرح رتبه بندی معلمان مدت دار نیز شود این طرح از ابتدای مهر۹۸برای معلمین اعمال می شود.

حاجی میرزایی همچنین در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: این کار جزو مسئولیت های ماست، امسال در بودجه اعتباری پیش بینی شده و در نیمه دوم سال با اطمینان انجام می شود و آیین نامه آن در نوبت طرح در دولت است که تصویب کند و اجرایی شود از هر زمانی که ابلاغ شود اِعمالش از اول مهر ۹۸ است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان اختصاص داده است گفت: آیین نامه ای در خصوص چگونگی کیفیت این رتبهبندی ها نیز مورد تدوین قرار گرفته است.

وی در تشریح جزییات تدوین این ایین نامه نیز اظهار داشت: قرار دادن معلمان در 5 رتبه بر اساس تحصیلات، تجربیات و صلاحیت های تخصصی و حرفه ای از بندهای این ایین نامه است که هریک از این موارد به طور جداگانه امتیازهایی را در بر خواهد داشت.

حاجی میرزایی از رسیدن این آیین نامه تا 2 الی 3 هفته آینده به صحن دولت خبر داد و عنوان داشت: آیین نامه تنظیم شده و آموزش و پرورش به دولت تقدیم کرده است و اکنون در فرایند بررسی دولت است و رتبه بندی در فرایند تصویب است و اجرای آن از اول مهر می باشد.