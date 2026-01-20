نگرانی رسانه هائیتی از ناآماده بودن مهاجم استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال هائیتی یکی از تیم های راه یافته به جام جهانی ۲۰۲۶ است. داکنز نازون مهاجم تیم استقلال در عضویت هائیتی قرار دارد و در مسابقات مقدماتی جام جهانی عملکرد خوبی برای تیم ملی کشورش داشت و یکی از مهره های اصلی صعود این تیم بود. پ

با اینکه نازون در هائیتی درخشان ظاهر شد اما در استقلال تاکنون موفق نبوده و نتوانسته در رقابت های لیگ برتر و جام حذفی برای آبی ها گلزنی کند و فقط در پیروزی دیدار برگشت مقابل المحرق بحرین در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ یکی از ۳ گل استقلال را به ثمر رساند.

در همین حال رسانه های هائیتی نگران از وضعیت آمادگی این بازیکن برای جام جهانی ۲۰۲۶ هستند. رسانه «Les analyses‌» که اخبار بازیکنان هائیتی را در شبکه اجتماعی facebook پوشش می دهد در رابطه با نازون نوشت: «داکنز نازون مهاجم و ستاره تیم ملی هائیتی، به نظر می‌رسد که نشانه‌هایی از کاهش فرم بدنی دارد و این موضوع نگرانی هواداران و کارشناسان را برانگیخته است، به‌ ویژه با گزارش‌های پراکنده‌ای که از مصدومیت‌های خفیف او مطرح شده است.

این وضعیت یک چالش برای کادر فنی هائیتی ایجاد کرده است: باید یک جایگزین مطمئن در خط حمله در نظر گرفته شود تا شانس‌های تیم ملی هائیتی در جام جهانی به خطر نیفتد.»