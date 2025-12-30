به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در فصل جاری نشان داده که در انتخاب ترکیب اصلی، بیش از هر چیز به عملکرد بازیکنان در زمین مسابقه توجه دارد بر همین اساس، بازیکنان خارجی استقلال هر زمان که نمایش قابل قبولی داشته باشند، شانس زیادی برای حضور ثابت در ترکیب اصلی دیدار بعدی پیدا می‌کنند.

نمونه بارز این رویکرد داکنز نازون مهاجم خارجی استقلال است؛ بازیکنی که در دیدار اخیر آبی‌پوشان مقابل المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ موفق شد گلزنی کند و همین عملکرد مثبت باعث شد ساپینتو در دیدار روز گذشته برابر گل‌گهر سیرجان به او اعتماد کامل داشته باشد و این مهاجم را به صورت فیکس و در تمام دقایق بازی به میدان بفرستد. البته که نازون نتوانست جواب اعتماد سرمربی استقلال را بدهد و در طول ۹۰ دقیقه هیچ موقعیتی روی دروازه گل گهر خلق نکرد.

این در حالی است که بازیکنان داخلی استقلال برای رسیدن به ترکیب اصلی، مسیر دشوارتری پیش رو دارند و باید در تمرینات و مسابقات، عملکردی کاملاً باثبات و کم‌نقص ارائه دهند تا بتوانند نظر مثبت کادر فنی را جلب کنند. رقابت فشرده در بین بازیکنان ایرانی باعث شده که ساپینتو تنها به بازیکنانی میدان دهد که از آمادگی کامل جسمانی و ذهنی برخوردار باشند.

باید دید سرمربی پرتغالی استقلال در تقابل با سپاهان، چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت و آیا با تغییر در ترکیب و تاکتیک‌ها، به انتقادهای مطرح‌شده پاسخ خواهد داد یا همچنان بر تصمیمات قبلی خود پافشاری می‌کند.