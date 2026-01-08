حضور جلالی در تمرین استقلال/ غیبت ادامه دار یک بازیکن خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز پنج شنبه ۱۸ دی تیم فوتبال استقلال در حالی پیگیری شد که ابوالفضل جلالی یکی از بازیکنان جدایی طلب استقلال در تمرین امروز حاضر شد.

همچنین حبیب فرعباسی دروازه‌بان دوم استقلال که در تمرین دو روز گذشته غایب بود با چهره‌ای جدید در تمرین حضور پیدا کرد و تمرینات بدنسازی انجام داد.

داکنز نازون و منیر الحدادی دو بازیکن خارجی استقلال هم با حضور در تهران امروز در تمرین آبی‌ها شرکت کردند اما خبری از دیدیه اندونگ هافبک گابنی و پر حاشیه استقلال در تمرین امروز نبود.

در تمرین آبی‌ها رامین رضائیان و عارف آقاسی دو بازیکن دیگری که خواستار جدایی از این تیم هستند هم حضور نداشتند.

تیم فوتبال استقلال خود را برای دیدار با فولاد هرمزگان در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی آماده می‌کند که این بازی روز دوشنبه ۲۲ دی در ورزشگاه شهدای خلیج فارس بندرعباس برگزار خواهد شد.