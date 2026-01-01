گودرزی: با نازون شوخی داریم/ شرایط استقلال بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گودرزی در پایان دیدار با تیم فوتبال سپاهان اظهار داشت: هر دو تیم سپاهان و استقلال جز تیم‌های فوق‌العاده‌ای هستند و خداراشکر که موفق شدیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم و هواداران بازی جذابی را پشت سر گذاشتند.

او در رابطه با درگیری با داکنز نازون (مهاجم استقلال) گفت: من با او شوخی دارم و صحبتی هم با هم داشتیم در رابطه با بازی بود.

گودرزی تصریح کرد: هواداران سپاهان همیشه به من لطف داشته‌اند و در طول یک سالی که در این تیم حضور داشتم چیزی برای من کم نگذاشتند و از آنها ممنونم. در چهار دیدار اخیر نتوانسته بودیم نتایج مورد نیاز را کسب کنیم اما این قول را به هواداران می‌دهیم که شرایط ما بهتر خواهد شد.