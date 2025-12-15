به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در پایش و حفاظت، برنامه سرشماری پهپادی حیات وحش شاخص در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی اصفهان با حضور کارشناسان و مسئولان مرتبط اجرا شد.

این عملیات در ۶ مسیر مشخص طی یک روز و با مشارکت بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان حفاظت محیط زیست، روابط عمومی، حراست و یگان حفاظت استان اصفهان انجام گرفت. نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری و کارشناسان گروه پهپادی دال نیز در این برنامه نقش داشتند.

این روش به دلیل صعب‌العبور بودن مناطق، جایگزینی ایمن، سریع و دقیق برای سرشماری‌های سنتی است و علاوه بر کاهش خطاهای انسانی، به حفاظت از جان محیط‌بانان و کاهش تخلفات شکار کمک می‌کند.

داریوش گل‌علیزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در همین ارتباط اظهار کرد: این طرح در راستای هوشمندسازی محیط طبیعی و توسعه ابزارهای فناورانه اجرا شد و اصفهان را به یکی از پیشروترین استان‌ها در استفاده از پهپاد برای پایش و سرشماری حیات وحش تبدیل کرد.

پیمان ولی‌زاده، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست نیز گفت: داده‌های این عملیات با تحلیل هوش مصنوعی و ارزیابی تصاویر هوایی، به برآورد دقیق‌تر جمعیت گونه‌ها و شناسایی بهتر آنها کمک خواهد کرد.

پارک ملی کلاه قاضی به صورت پایلوت پایش شد و قرار است در سال‌های آینده، این رویکرد پهپادی به سایر مناطق طبیعی استان و کشور گسترش یابد تا پایش هوشمند و حفاظت علمی از زیستگاه‌های ارزشمند ایران تقویت شود.

به گزارش مهر، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی با وسعت بیش از ۴۷ هزار هکتار در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی شهر اصفهان و در مجاورت شهر جدید بهارستان واقع شده که غرب این منطقه به گردنه گریژنه، گردنه لاشتر و اتوبان اصفهان- شهرضا محدود می‌شود.

ارتفاعات کلاه قاضی به همراه دشت‌های اطراف آن یکی از بهترین زیستگاه‌های حیات وحش فلات مرکزی ایران بوده و چنانچه در تاریخ آمده است در زمان شاه‌عباس صفوی و بعد از آن به ویژه در دوره قاجاریه، این کوه‌ها از شکارگاه‌های سلاطین بوده است.‌

همچنین مناطق تحت مدیریت و شکار ممنوع استان اصفهان شامل ۲۲ منطقه است که بالغ بر ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار هکتار وسعت دارند. ۱۲ منطقه تحت مدیریت تحت عناوین چهارگانه شامل پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، مناطق حفاظت شده، اثر طبیعی ملی، تالاب در استان وجود دارد.

این مناطق با نام پناهگاه حیات وحش عباس آباد، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پناهگاه‌های حیات وحش یخاب و کوه بزرگی و مناطق حفاظت شده کرکس، کهیاز، دالانکوه، خارو، مجموعه فسیلی سپاهان و تالاب بین المللی گاوخونی با مجموع مساحت یک میلیون هفتصد هزار هکتار در عرصه طبیعی استان اصفهان گسترده است.

همچنین ۱۰ منطقه شکار ممنوع با تنوع بالا و غنای ارزشمند زیستی با مجموع مساحت بالغ بر ۵۸۰ هزار هکتار در سطح استان اصفهان وجود دارد. این مناطق شامل کلاته، حنا، ستبله، شاهقنداب، گلستانکوه، زرچشمه، دشتک، ونک، پلنگ گالون و کرکس است.