داریوش گل‌علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست، پالایشگاه اصفهان اقدامات لازم برای تعیین پیمانکار پاکسازی خاک‌های آلوده را انجام داده است.

وی افزود: عملیات پاکسازی به زودی آغاز خواهد شد و ما نیز نظارت دقیق بر فرآیند را بر عهده داریم تا آلودگی به طور کامل در حد استانداردهای شناخته‌شده رفع شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان تأکید کرد: خاک‌ها منتقل نشدند و پاکسازی در محل انجام می‌گیرد.

گل‌علیزاده ابراز امیدواری کرد: با تکمیل تشریفات قانونی، عملیات اجرایی در آینده نزدیک عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۲۰۰ هزار تن معادل ۱۳۰ هزار مترمکعب خاک آغشته به مازوت در محدوده پناهگاه حیات وحش قمیشلو، در مرز بین روستای جهادآباد و پالایشگاه اصفهان، از دهه ۶۰ در گودالی معروف به «چاله سیاه» تخلیه شده و با گذشت بیش از چهار دهه همچنان در محیط رها مانده است.

مسئولان اسبق پالایشگاه پیش‌تر در گفتگویی با خبرگزاری مهر اذعان کردند: در فرآیند تولید بنزین همواره ۳۰ درصد مازوت یا نفت کوره تولید می‌شود که باید در مخازن مجهز به جکت استیم نگهداری شود تا به حالت قیر درآید اما در شرایط جنگ ایران و عراق مخزنی برای این حجم وجود نداشت و تصمیم گرفته شد حوضچه‌های عظیمی در منطقه حفاظت‌شده قمیشلو ایجاد کرده و مازوت را آنجا تخلیه کنند تا زیر نور آفتاب سفت نشود.

بعدها همه مازوت‌ها توسط متروی تهران و یک شرکت فرانسوی خریداری و منتقل شد اما ته‌مانده یک حوضچه باقی ماند که پس از تیغ‌زنی، با خاک مخلوط شد و حدود ۲۰۰ هزار تن خاک آلوده ایجاد کرد.

رجبی رئیس اسبق محیط زیست شرکت پالایش نفت اصفهان سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که پالایشگاه در حال عقد قرارداد با شرکتی دانش‌بنیان است تا در مدت پنج ماه آلودگی خاک‌ها رفع و خاک‌ها بازیافت شود.

همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۲، احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل اسبق حفاظت محیط زیست استان اصفهان، با اشاره به اقدامات شاخص در مدیریت پسماند، از آغاز طرح جمع‌آوری و بازیافت مازوت‌های تخلیه‌شده در اراضی بختیاردشت شهرستان شاهین‌شهر و میمه خبر داده بود.

با این حال، با گذشت سال‌ها از وعده‌های مسئولان پالایشگاه، تاکنون اقدام مؤثری برای حل این معضل ۴۴ ساله در قلب پناهگاه حیات وحش قمیشلو صورت نگرفته است.