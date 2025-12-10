به گزارش خبرنگار مهر، داریوش گل‌علیزاده صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با بیان اینکه خاک به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع تولید جهان و یکی از مهم‌ترین عناصر محیط‌زیست، در معرض تهدیدهای جدی از جمله رهاسازی پسماند، پساب‌های آلوده، فرسایش و فعالیت‌های غیرخردمندانه قرار دارد، اظهار کرد: ظرفیت عظیم خاک در جذب بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تن کربن (دو تا سه برابر اتمسفر) به‌دلیل اقدامات نادرست در حال نابودی است.

وی با اشاره به تصویب برنامه جامع مدیریت تغییرات اقلیمی در بند "ط" ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: این برنامه برای نخستین بار با استناد به بند هشت سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ تدوین شده و چهار هدف اصلی افزایش سازگاری، کاهش آسیب‌پذیری، توسعه اقتصاد و صنعت کم‌کربن و تحقق تعهدات بین‌المللی را دنبال می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان افزود: آئین‌نامه اجرایی این برنامه هرچند به تصویب دولت رسیده اما از حالت الزام‌آور به توصیه‌نامه تبدیل شده و اکنون فرصت مناسبی است تا دستگاه‌های اجرایی آن را در قالب برنامه‌های عملیاتی بودجه‌ای احیا کنند.

وجود یک میلیون هکتار کانون گردوغبار در اصفهان

گل علیزاده با بیان اینکه اصفهان با مجموعه کاملی از بحران‌های زیست‌محیطی از جمله آلودگی شدید هوا، خشک شدن زاینده‌رود، پر شدن تالاب گاوخونی و گسترش بیش از یک میلیون هکتار کانون بحرانی گردوغبار روبه‌روست، تصریح کرد: فرسایش بادی، خاک حاصلخیز را می‌رباید و تغییرات الگوی بارش منجر به سیلاب‌های مخرب شده است.

وی تأکید کرد: باید تاب‌آوری سرزمین در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی به‌سرعت افزایش یابد.

سند استانی سازگاری با تغییر اقلیم بزودی تدوین می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست اصفهان با اشاره به تدوین قریب‌الوقوع برنامه استانی سازگاری با تغییرات اقلیمی، گفت: این برنامه با همت استاندار و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی به مرحله اجرا خواهد رسید.

گل علیزاده خطاب به حاضران گفت: در هفت ماهی که افتخار شهروندی اصفهان را دارم بارها گفته‌ام که در این استان باید تصمیمات سخت بگیریم؛ اگر امروز تصمیم سخت نگیریم، فردا مجبور به تصمیمات سخت‌تری خواهیم شد و نباید اجازه دهیم به نقطه بی‌بازگشت برسیم.

وی همچنین به امضای تفاهم‌نامه با کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر استان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای بهره‌گیری از ظرفیت علمی در احیای خاک اشاره و خاطرنشان کرد: فاصله طولانی بین مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی یکی از چالش‌های اصلی است.

مدیرکل محیط‌زیست اصفهان در بخش دیگری از سخنانش به آلودگی خاک ناشی از نشتی خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی و پسماندهای صنعتی اشاره کرد و افزود: با هماهنگی دادگستری و مدیریت بحران استان، هفته آینده همه فرمانداران گزارش عملیاتی ارائه خواهند داد تا پاکسازی اراضی با مشارکت گسترده مردم انجام شود.

وی تأکید کرد: مردم همیشه پیشرو بودند و اگر نقش آن‌ها به‌درستی تعریف شود، جلوتر از دستگاه‌های دولتی عمل خواهند کرد.

گل‌علیزاده با نگران‌کننده خواندن آثار آلودگی خاک بر سلامت شهروندان، تصریح کرد: توجه ویژه همه دستگاه‌ها و صنایع به پایش مداوم آلایندگی ضروری است تا با هم‌افزایی اجرایی و علمی، خاک استان به‌عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آینده حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور استاندار و سایر مدیران ارشد و کارشناسان حوزه آب و خاک استان برگزار شد، سند پایش، حفظ و توسعه پایدار خاک‌های استان اصفهان رونمایی شد.