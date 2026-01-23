مردم در ۲۲ دی، فتنه بزرگ با ماهیت تروریستی را خنثی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم شب میلاد قمربنی هاشم و انوار کربلا که در حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شد، اظهار کرد: امروز یکی از آرزوهای جدی بسیاری از کشورهای اروپایی و غربی، دستیابی به نوعی استقلال و وجاهت سیاسی مستقل در برابر ایالات متحده آمریکاست و برخی دولت‌ها نیز به‌صراحت اذعان کرده‌اند که نشانه‌هایی از فروپاشی هیمنه تمدن غربی در حال آشکار شدن است.



وی افزود: این تحولات باید به‌درستی از سوی رسانه‌ها پیگیری شود و خبرنگاران می‌توانند با گفت‌وگو با سران و مقامات سیاسی کشورهای مختلف، این روندها و تغییر موازنه‌ها را برای افکار عمومی تبیین کنند.



این سخنران حوزوی با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر در کشور بیان کرد: نظام سلطه همواره برای دستیابی به منافع اقتصادی و سیاسی خود از هر ابزار و روشی استفاده می‌کند و ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در کشورها یکی از راهبردهای ثابت آنان است.



وی گفت: در کنار این مسئله، مسئولان گذشته و فعلی نیز وظیفه داشته و دارند که تمام توان خود را در مسیر خدمت صادقانه به مردم به کار گیرند و هر جا کوتاهی و کم‌کاری رخ داده، زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم می‌شود.



وی ادامه داد: مسئولان کشور معصوم نیستند و ممکن است در تصمیم‌گیری‌ها دچار خطا شوند، اما در عین حال مسیرهای قانونی همچون انتخابات برای اصلاح امور پیش‌بینی شده است که در برخی مقاطع، آن‌گونه که باید محقق نشده است.



پناهیان با اشاره به نقش جنگ رسانه‌ای دشمن تصریح کرد: بخشی از جامعه، به‌ویژه اقشار کم‌اطلاع، ممکن است تحت تأثیر شایعات و فضاسازی رسانه‌های معاند قرار بگیرند و ناخواسته در مسیری گام بردارند که به نفع دشمنان این ملت است.



وی با یادآوری نمونه‌هایی تاریخی خاطرنشان کرد: پیش از شهادت آیت‌الله شهید بهشتی، شعارهای تندی علیه این شخصیت بزرگ در فضای عمومی کشور شنیده می‌شد، اما پس از شهادت ایشان، بسیاری از مردم به خطای خود پی بردند و با حضور گسترده در مراسم تشییع، ابراز پشیمانی کردند و امروز نیز شاهد سر دادن برخی شعارهای نادرست هستیم که ریشه در عدم شناخت صحیح دارد.



این استاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر و شهادت فرزند شهید شوشتری اشاره کرد و گفت: این شهید بزرگوار در برابر اغتشاشگران ایستاد و همواره بر گفت‌وگو، روشنگری و تبیین حقیقت تأکید داشت، اما در نهایت مظلومانه به شهادت رسید و این مسئله نشان‌دهنده عمق مظلومیت جبهه حق در برابر جنگ ترکیبی دشمن است.



وی مشکل اساسی در شرایط کنونی را کمرنگ شدن نقش‌آفرینی نهادهای دینی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از مساجد و نیروهای مذهبی، کارکرد اصلی و اثرگذار خود را از دست داده‌اند و در جذب نوجوانان و جوانان به میدان ایمان، آگاهی و مسئولیت اجتماعی، آن‌گونه که باید فعال نبوده‌اند.



پناهیان با اشاره به تجربه‌های تاریخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: در سال‌های ابتدایی انقلاب، چهره‌هایی همچون بازرگان با گروه‌های کمونیستی وارد مذاکره شدند و پس از آن نیز بنی‌صدر در مسیری حرکت کرد که در تقابل با آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار داشت و این تجربیات نشان می‌دهد که غفلت از اصول و مبانی، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند.



وی ۲۲ دی‌ماه را یکی از مقاطع مهم تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: در این مقطع، یک فتنه بزرگ با ماهیت تروریستی خنثی شد و حضور به‌موقع مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در پایان دادن به این ماجرا داشت و حتی پیش از این تاریخ نیز در برخی مناطق تهران از جمله محدوده هفت‌حوض میدان رسالت، با حضور فعال مردم و محوریت مساجد، قائله عملاً خاتمه یافته بود.



این سخنران مذهبی تأکید کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که شباهت‌های زیادی با دوران جنگ دارد و در چنین وضعیتی، نمی‌توان زندگی عادی و انتظار داشت دشمن دست از طمع بردارد و مساجد نباید تعطیل باشند و باید با تمام ظرفیت، نقش فرهنگی، اجتماعی و بصیرت‌افزای خود را ایفا کنند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید صرفاً در مناسبت‌هایی مانند ۹ دی یا ۲۲ دی به میدان آمد، بلکه قیام ۱۹ دی مردم قم باید به‌عنوان الگویی همیشگی مدنظر قرار گیرد و جامعه مؤمن باید همواره منتظرانه، هوشمندانه و فعال عمل کند تا زمینه هرگونه طمع‌ورزی دشمنان از بین برود.