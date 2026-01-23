حجت الاسلام سلیمانی: مساجد بهترین مکان برای جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد سلیمانی شامگاه جمعه در گردهمایی جان نثاران قرآن و مساجد بخش رودبنه، گفت: رمز پیروزی ما در این توطئه و اغتشاشاتی که در هر کشوری میتوانست به نابودی منجر شود، اطاعت و پیروی از رهبر انقلاب بود.

حجت الاسلام سلیمانی در ادامه گفت: درست است که در این اغتشاشات خسارات و جسارت به قرآن و مساجد را دیدیم، چنانچه که شاید در طول جنگ های گذشته در تاریخ هم این چنین به مذاهب جسارت نشد، اما در دل این تهدید ها، فرصت هایی است که نشان می دهد باید مجدد به مساجد بازگردیم.

وی با بیان اینکه مساجد سنگر است، گفت: در گذشته اکثر کار ها از دارو گرفتن، آموزش، اعزام به جبهه، کار اقتصادی، حل اختلافات زوجین و ... در مساجد صورت می گرفت و باید مساجد دوباره کارکرد خودش را به دست بیاورد.

سلیمانی با اشاره به هجوم اغتشاشگران در فتنه اخیر به مساجد کشور گفت: امامان جماعت، هیئت های امنا و نمازگزاران در فتنه اخیر در خط مقدم بودند و برنامه اغتشاشگران را تا حد زیادی خراب کردند و با دفاع از مساجد و محلات به مقابله با آنان پرداختند که البته شهدایی در این راه نیز تقدیم شد.

وی با اشاره به اینکه خیلی از دستگیر شدگان در اغتشاشات افراد کم دانش و نا آگاه بودند، گفت: من با برخی از دستگیر شدگان صحبت کردم که متاسفانه درباره خیلی از مباحث، حتی سطحی هم این افراد اطلاعات غلطی داشتند که هیچ جا برایشان تبیین نشده بود و دشمن هم با رسانه های خود مدام شبهه هایی ایجاد می کند و امروز باید از بستر مساجد برای جهاد تبیین خصوصا میان جوانان استفاده کنیم.