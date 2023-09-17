به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد عدیده صبح یکشنبه در جمع کارکنان پایور و وظیفه قرارگاه منطقه‌ای شمال شرق نزاجا اظهار کرد: ملت ایران در فتنه‌های اخیر حاضر نشد پشت سر فتنه گران قرار گیرد و این امر موجب ناکامی دشمنان شد.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق افزود: فتنه گران موکب و پرچم مقدس امام حسین «ع» در مشهد را به آتش کشیدند و در شهرهای مختلف ده‌ها شهید مدافع امنیت را به فجیع‌ترین صورت ممکن به شهادت رساندند.

وی با بیان اینکه دشمن اخیراً در مرحله جدید وارد فاز جسارت به مقدسات شدند افزود: دشمنان مساجد و حسینیه‌ها و قرآن را به آتش کشیدند در حالی که مردم ما جان خود را برای دفاع از دین و مقدسات می‌دهند و حاضر نیستند در صف این افراد نادان قرار گیرند.

عدیده بیان کرد: پارسال هم دشمن فتنه دیگری در سر داشت که با مرگ مهسا امینی فتنه شأن جلوتر از موعد شکل گرفت. اغتشاشگران با صحنه سازی و کشته سازی بر علیه نظام برخواستند و در این جریان بسیاری از نیروهای انتظامی و بسیجیان به شهادت رسیدند.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق تصریح کرد: همراهی نکردن مردم در اغتشاشات اخیر و حضور حماسی و به موقع مردم در صحنه‌های انقلاب بخصوص راهپیمایی با شکوه اربعین و مراسم تشییع شهدای وطن باعث شکست نقشه دشمنان شد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در مشکلات معیشتی و اقتصادی قرار دارند افزود: این عامل موجب نشد تا مردم پشت سر فتنه گران آدم کش قرار گیرند و خودشان را از صف اغتشاشگران جدا کردند.

عدیده افزود: مسئولان باید مشکلات مردم را ببینند و برای حل آنان چاره اندیشی کنند، چرا که ملت با عظمتی در طول تاریخ همانند ملت ایران سراغ نداریم.

رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق تصریح کرد: مردم ما مشکلات معیشتی دارند، اما از اغتشاش کردن فاصله می‌گیرند و اهل اینگونه مسائل نیستند.

وی با تاکید بر اینکه قرآن کتاب بصیرت است و معرفت افزایی جلوی فتنه‌ها را خواهد گرفت، گفت: دشمن شناسی، بصیرت افزایی و توجه نکردن به شایعات باعث می‌شود در دام فتنه گران گرفتار نشویم.