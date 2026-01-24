صدور هشدار خطر سیل در بوسنی و هرزگوین با ذوب برف و باران شدید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز،مقامات بوسنی و هرزگوین روز شنبه در چندین منطقه هشدار سیل صادر کردند، زیرا انتظار می‌رود بارندگی شدید همراه با ذوب برف در روزهای آینده سطح رودخانه‌ها را بالا ببرد.

آژانس ناحیه دریای آدریاتیک در مورد افزایش خطر سیل ناگهانی و سیلاب شهری هشدار داد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تشدید بارندگی و ذوب برف می‌تواند باعث سرریز شدن رودخانه‌ها و نهرها در حوضه های دریای آدریاتیک شود.

این آژانس اعلام کرد که مناطق مورد نگرانی ویژه شامل بخش‌هایی از دشت سیلابی جنوب بوسنی و هرزگوین، رودخانه وریوستیکا، و کل مسیر رودخانه نرتوا و شاخه‌های آن است.

این آژانس از نهادهای مربوطه خواست تا تحولات را از نزدیک رصد کرده و مطابق با طرح عملیاتی دفاع در برابر سیل فدراسیون بوسنی و هرزگوین عمل کنند، در حالی که به سرویس‌های امداد و نجات و حفاظت مدنی توصیه شده است که احتیاط بیشتری کنند.

پیش‌بینی می‌شود میزان بارندگی از ۴۵ تا ۸۵ لیتر در متر مربع باشد و مقادیر محلی بالاتر تا ۱۱۸ لیتر در متر مربع باشد.

مقامات در مورد احتمال سیل، اختلال در حمل و نقل و آب و برق و شرایط رانندگی خطرناک هشدار دادند و از شهروندان خواستند که از توصیه های رسمی پیروی کرده و اقدامات پیشگیرانه را برای محافظت از جان و مال خود انجام دهند.