فرماندار دیلم: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی پنجشنبه شب در نشست کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان دیلم با حضور فرید محبی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به اهمیت موضوع اشتغال بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دولت، اظهار کرد: بررسی روند پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی موضوع جز ۱-۷ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محورهای مهم این جلسه بود که با هدف تسریع در روند پرداخت و رفع موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت.
فرماندار دیلم با بیان اینکه سهم شهرستان در این بخش بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است، افزود: این میزان اعتبار زمینه ایجاد ۹۵۱ فرصت شغلی را فراهم خواهد کرد و ضروری است دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل ضمن بررسی و دقت و اهلیت سنجی متقاضیان با جدیت بیشتری در مسیر تحقق این هدف حرکت کنند.
وی با تأکید بر ضرورت پایش مستمر اشتغال ایجاد شده، تصریح کرد: ثبت دقیق اطلاعات در سامانه رصد اشتغال و نظارت مستمر بر اجرای طرحها، نقش مهمی در شفافسازی عملکرد دستگاهها و تحقق واقعی تعهدات اشتغالزایی دارد.
کاظمی همچنین با اشاره به نقش مهم نهادهای حمایتی بهویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) در توسعه اشتغال پایدار، خواستار تسریع در معرفی متقاضیان واجد شرایط و پرداخت بهموقع تسهیلات شد و گفت: حمایت از مشاغل خرد و خانگی میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری و تقویت اقتصاد محلی داشته باشد.
فرماندار دیلم در پایان خاطرنشان کرد: موضوع اشتغال از اولویتهای اساسی دولت وفاق ملی است و با همافزایی دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای حمایتی، روند تحقق برنامههای اشتغالزایی در شهرستان با جدیت ادامه خواهد یافت.
