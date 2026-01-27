اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز آسمان یزد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پس از هیاهو و تلاطم ناشی از شرارت‌های ضدانقلابی و دشمنان این مرز و بوم، در جایی که نمادهای ملیت و هویت مورد تعرض قرار گرفت، بار دیگر به زیبایی هر چه تمام تر در حالی که نسیم کویری می‌نواخت پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد.

صبح سه‌شنبه مرکز شهر یزد، مهد فرهنگ و تمدن که به «حسینیه ایران» شهرت دارد، بار دیگر به این شکوهی ماندگار افتخار کرد، این بار، نه صرفاً برای ادای احترام روزمره، بلکه برای پاسخی قاطع و نمادین به اهانت‌های ناپاکانه اخیر دشمنان بود.

دانش‌آموزان پرنشاط و مردم سرافراز یزد، در قلب جغرافیای معنوی این دیار، صحنه دار تجدید میثاق با پرچم ملی شدند و مراسم نمادین اهتزاز پرچم به همت شهرداری یزد و با حضور فرماندار یزد و سایر مسئولان، شاعران و آتش‌نشانان، یگان های امنیتی و انتظامی برگزار شد.

این مراسم باشکوه در میدان امام حسین (ع) یزد، که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مجدداً به اهتزاز درآمد بر دل‌های آزرده از هتک حرمت اخیر مرهم شد.

فرماندار یزد، در این مراسم ضمن تقدیر از فداکاری نیروهای امنیتی، انتظامی و خدماتی، بر استقلال کشور تأکید کرد و گفت: آینده این مملکت را خودمان در داخل تعیین می‌کنیم؛ بیگانگان و وطن‌فروشان خارج‌نشین حقی در تصمیم‌گیری برای سرنوشت مردم ندارند.

فرماندار یزد همچنین با اشاره به آیات قرآن کریم، «ومکروا و مکرالله» مکر دشمنان را یادآور شد و تصریح کرد: امروز شاهد بازگشت همان توطئه‌ها به خیابان‌های دشمنان خارجی هستیم و آنان گرفتاری چیزی شدند که می‌خواستند برای ما ایجاد کنند.

در ادامه شهردار یزد نیز در این مراسم نمادین که در واکنش به اهانت‌های تروریست‌های آمریکا و صهیونیسم برگزار شد، با تأکید بر قداست پرچم، اظهار داشت: متأسفانه در حوادث اخیر، شاهد خباثت اهانت به پرچم در همین میدان بودیم. امروز، با حضور همه تلاشگران و دانش‌آموزان عزیز، با حرکتی نمادین، پرچم را دوباره به اهتزاز در می‌آوریم و ایمان داریم این نماد عزت تا ظهور امام زمان (عج) استوار خواهد ماند.

ابوالقاسم محی‌الدینی همچنین بیان کرد: دشمن با اقدامات خود در دی ماه تصور می‌کرد می‌تواند خللی در مسیر کشور ایجاد کند، اما ملت ایران، ملت امام حسین (ع) و شهادت، همواره برای تحویل پرچم آماده است.

اهتزاز پرچم در صبح سرد بهمن، بیش از یک رویداد رسمی بود؛ این رویداد تجلی ایستادگی بود که هر تار از نخ‌های سبز و سفید و قرمز، و کلمه «الله» که بر فراز میدان امام حسین (ع) به اهتزاز درآمد، گویای حرف دل ملتی است که هویت و خاک خود را به هیچ قیمتی معامله نخواهد کرد.

دختران و پسران دانش‌آموز که با نشاط در مراسم شرکت داشتند، آینه تمام نمای فردایی بودند که در آن، پرچم ایران استوارتر و مقتدرتر از همیشه، نماد ابدی ماندن در همین خاک زرخیز با همین رنگ و ظاهر غرور آفرینش باقی خواهد ماند و دشمنان را در غیظی ابدی فرو خواهد برد.